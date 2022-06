OV7 ensaya a ritmo de hostilidades

Los integrantes de OV7 simplemente no terminan de ponerse de acuerdo. Si bien habían “limado” asperezas para retomar la celebración de los 30 años del grupo y cumplir los contratos pendientes que tenían antes de la pandemia, nos dicen que los equipos siguen divididos entre Ari y Lidia, por ejemplo, que unos se quejan de asuntos como que no les gusta el vestuario, esta coreografía no, yo contigo no voy, etc, lo que está haciendo esta etapa de ensayos ríspida y hostil, pues apenas si se hablan, así que tendrán que hacer doble esfuerzo para salir al escenario sin que el público note los problemas entre ellos.

Se le juntan “La voz” y “La academia” a Azteca

Se le juntaron los contratos por cumplir a Azteca: “La voz” y “La academia”. Ambos son programas de talento, ambos son formatos probados y ambos fueron estrenados en la misma semana, ¿por qué? Porque el primero es un compromiso adquirido que deben transmitir (en sus diferentes versiones: kids, junior) para mantener la franquicia y el otro, que es de su propiedad, está cumpliendo 20 años en estas semanas. La televisora está apostando a todo tipo de programas de talento para pelear la audiencia de la tv abierta: “MasterChef”, “Exatlón” y “Soy famoso, sácame de aquí”, además del que forma parte de “Venga la alegría”: “Quiero bailar”. Pero todo apunta a que será “La academia” la gran protagonista del año.



El 2000 Pop tour no termina de arrancar

Aunque buscaban que el 2000 Pop Tour emulara el éxito que tuvo el 90 op Tour, lo cierto es que el interés por asistir a este reencuentro de bandas y artistas mexicanos que tuvieron éxito hace dos décadas no está teniendo los resultados que se esperaban, muestra de ellos es que en un par de fechas del norte del país, el show tuvo que cancelarse, debido a la baja venta de boletos. Hace unos días, el concepto se presentó en la Ciudad de México y si bien no estaba vacío el recinto, no se abarrotó como cuando se presentaba al principio el 90 pop tour, justo con OV7 al frente. Además, algunos asistentes, nos cuentan, consiguieron sus entradas luego de que hace tres semanas se pospusiera el estreno de otra producción de misma empresa: “Mentiras, el musical”, tanto la producción del musical, Alejandro Gou, y Bobo producciones compensaron a aquellos que tenían sus entradas para la obra de teatro con pases dobles para el 2000 pop tour.



