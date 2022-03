Tras el incidente que sucedió en la 94 entrega de los Premios Oscar luego de que el comediante Chris Rock hizo un chiste sobre la pérdida de cabello que está enfrentando la actriz Jada Pinkett surgieron muchas dudas acerca de este padecimiento.

La enfermedad que Jada tiene se llama alopecia y se produce por un cambio en el sistema inmune que ataca los folículos capilares haciendo que el cabello se caiga en distintas cantidades, dependiendo del problema de cada persona.

Aunque la esposa de Will Smith ha hablado abiertamente de este problema, mostró su descontento cuando el presentador tomó este tema como referencia para una burla, lo que provocó que Smith subiera al escenario a golpear Rock, el hecho también ha sido muy controversial, pero Jada no es la única mujer en el mundo del espectáculo que ha hecho pública su pérdida de cabello.

Estas son algunas famosas que también lo han hecho:

Ariana Grande.

En el año 2014, cuando su carrera como cantante comenzó a consolidarse la también actriz de 28 años fue criticada por siempre usar el mismo peinado: una coleta alta que deja caer una larga cabellera con la que ella incluso juega al cantar.

Comenzaron a surgir comentarios sobre la sospecha de que la coleta era en realidad cabello falso para ocultar que no tenía cabello o lo tenía muy corto.

Entonces ella utilizó su cuenta de Facebook para hablar de las consecuencias de haber maltratado su cabello por mucho tiempo durante la adolescencia, cuando dio vida a Cat en la popular serie juvenil “Victorious”.

“Tuve que decolorar mi cabello y teñirlo de rojo cada dos semanas durante los primeros 4 años de interpretar a Cat… Eso destruyó completamente mi cabello”, contó.

“Mi cabello real ha vuelto al castaño y uso extensiones, pero lo uso en una cola de caballo porque mi cabello real está tan roto que se ve absolutamente dañado y absurdo cuando lo dejo suelto”, agregó la actriz quien también confesó que había intentado com pelucas pero le resultaban muy incómodas.

Lady Gaga

La intérprete de “Alejandro” se ha caracterizado por su extravagante estilo camaleónico, que cambia constantemente su cabello tanto de extensión como de color.

Ella misma dijo a la revista People en 2011 que constantemente debe "cortarse el cabello con productos químicos porque mi cabello rubio se está cayendo".

Viola Davis

La protagonista de “How to get away with the murder” ha vivido con este padecimiento por más de 20 años pues en una entrevista con el portal estadounidense Vulture compartió que cuando tenía 28 años fue diagnosticada con alopecia areata, está es una de las variantes de la enfermedad que provocan la caída del cabello en partes circulares.

“Me desperté un día y parecía que tenía un mohicano. Una calva en la parte superior de mi cabeza y yo estaba como: ‘¿Qué es esto?’, hasta que descubrí que estaba relacionado con el estrés”, expresó.

Neve Campbell

La actriz protagonista de la cinta “Scream” también ha aprendido a vivir con esta condición, pues desde que tenía 22 años la diagnosticaron con el mismo padecimiento que Viola. Hoy tiene 48.

Ella ha hablado con anterioridad sobre cómo el estrés y otros temas emocionales fueron el detonante de esta circunstancia.

“Sufría por el exceso de trabajo y además pasaba por un divorcio. También tuve acosadores y comencé a recibir cartas amenazantes. Estaba tan angustiada por todo esto que mi cabello comenzó a caer”, señaló al diario británico Daily Mail.

Naomi Campbell

La modelo británica de 51 años que alcanzó su fama en los años 90 ha sido ejemplo de las consecuencias de excederse en el uso de productos químicos para arreglar el pelo. Pues después de muchos años utilizándolos confesó que comenzó a experimentar caídas significativas.

Lo hizo después de que algunos paparazzis la captaran con algunas partes de su cabeza sin cabello.

“Ahora me preocupo más de mi pelo, porque lo perdí todo por las extensiones”, reconoció en una entrevista con la revista ES Magazine. “Soy más cuidadosa y hago las cosas diferentes”, agregó.

Isabel Preysler

La socialité y madre de Enrique Iglesias, siempre ha tenido poco cabello y con el paso del tiempo la pérdida ha sido constante por lo que ella misma ha hablado públicamente de que se somete a tratamientos y toma pastillas para contrarrestar el debilitamiento capilar para evitar la calvicie.

Otras personalidades que han provocado comentarios por su falta de cabello pero no han hecho ninguna declaración al respecto son, por ejemplo, la Reina Letizia y la actriz Kristen Stewart.