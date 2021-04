Orquesta de Minería ofrece regalo musical

Muchos artistas que hoy se dedican a la música tuvieron la suerte de que, de niños, sus padres los acercaran a ella a través de diversos géneros.

Sin embargo, están conscientes de que no es así en todos los casos. Por ello, los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Minería invitaron a padres, tíos y hermanos mayores a que se sumerjan en este mundo con los más chiquitos de la casa con el Gran Carnaval Sinfónico.

Del 30 de abril al 2 de mayo, la orquesta presentará desde el Auditorio Nacional El Gran Carnaval de los animales, junto a Pedro y el Lobo, así como Bach, concierto para dos violines. Carlos Miguel Prieto, director artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería, aseguró que estas piezas siempre atrapan a chicos y grandes.

“Le estamos agregando una obra que quizá no aparece tanto en los programas familiares, que es el doble concierto de Bach para dos violines, en donde Shari interpreta el primer violín y yo el segundo violín solista, creo que es un complemento muy bonito, quizá poco usual, pero es un programa redondo, no nos hemos visto durante un tiempo y llegar a ver esta música genial nos hace revalorarla”.

La violinista Shari Mason contó cómo fue que la música le cambió la vida cuando era niña.

“Yo desde pequeña tuve la suerte de tener padres que no tenían prejuicios acerca de la música clásica, porque somos nosotros o les transmitimos que la música clásica es difícil, pero yo tuve la fortuna de tener gente que me enseñó lo bella que es. Yo me enamoré del violín a los tres años”, comentó.

“Estoy aquí el día de hoy porque me enseñaron a amar la música desde que era muy chiquita, y la música te da herramientas para la vida, te da herramientas como ser humano, aprendes a ser apoyo de otros, a tenerte paciencia, a ser más amable, tanto con la gente que te rodea como con uno mismo”.

Para Edith Ruiz, solista del Carnaval de los animales y pianista, es un privilegio poder estar en las casas de gente de toda la República.

“Empecé a estudiar piano a los cuatro años, mi mamá dice que yo le insistía, y como bien dice Shari, estoy aquí hoy porque desde entonces me enamoré de la música”.

Los boletos para el evento están disponibles a través de la página e-ticket.