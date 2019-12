Omar Chaparro dudó en hacer a Pedro Infante

Hace tres años Omar Chaparro rechazó el papel de Pedro Infante en la película que le propuso Netflix por temor, dijo, a la reacción de los fans del ídolo de Guamúchil.

Tras pláticas y cambios en el guión, el actor de 45 años aceptó participar en el proyecto para el cual pasó por un proceso de caracterización para parecerse lo más posible al protagonista de Los tres García y otros filmes; esto, agrega, fue bien visto después de todo por los seguidores del cantante.

“Nunca sería mi intención faltarle al respeto a la figura de Pedro, por eso no quería hacer este proyecto hasta que estuviera seguro que era un gran proyecto. Se le hicieron varias modificaciones al guión y al final creo que quedó un producto que le rinde un gran tributo al ídolo que es Pedro Infante”, dijo.

Aprobación de la familia

A inicios de este año Lupita Infante se mostró inconforme que con el proyecto fílmico que incluiría la imagen de su padre, así como las canciones que inmortalizó el ídolo mexicano; sin embargo, Omar Chaparro afirmó que ahora que están a punto de estrenar Como caído del cielo, el 24 de diciembre, la heredera e hija de Pedro Infante aceptó.

Lupita incluso había asegurado que los productores a los que cedió los derechos para la cinta sobre la vida de su padre la habían engañado.

“Hablé con Lupita y está muy emocionada por la película y nos deseó mucha suerte; aún no la ve, de hecho quería venir a la presentación pero tenía una boda y dijo que la verá y me dará sus comentarios pero que me deseaba mucha suerte”.

En la cinta de Netflix, Omar da vida a Pedro Guadalupe Ramos, un imitador de Infante quien tras caer en coma, su cuerpo es ocupado por el verdadero Pedro Infante, quien ha estado en el limbo durante los últimos 60 años.

El comediante chihuahuense explicó que desafortunadamente la reunión con Lupita se dio una vez finalizada la cinta, por la que no pudo tomar consejos que le podría haber dado la heredera, sin embargo, gran parte de su actuación la tomó de las películas de Pedro, sobre todo las primeras que hizo en su carrera.

“Lamentablemente no me pudo dar tips o guiarme porque ella y yo tuvimos el acercamiento cuando ya habíamos terminado la película, pero dijo que se sentía confiada en que haríamos una película con todo respeto. La conozco desde hace varios años, desde que yo estaba en Sabadazo y ella fue varias veces”, comentó.

Chaparro comparte créditos con Ana Claudia Talancón, Angélica María, quien trabajó con Pedro Infante; Manuel “Flaco” Ibáñez y Lupita Sandoval, entre otros actores.