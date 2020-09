Olivia Wilde da pistas de que Spider-Woman formará parte del Universo Marvel

La actriz y directora Olivia Wilde será la encargada de llevar a la gran pantalla a Spider-Woman, la contrapartida femenina de Peter Parker, como parte del universo arácnido de Sony.

Hasta ahora, los detalles del proyecto se han mantenido en secreto, pero en sus últimas declaraciones, Wilde parece haber adelantado la conexión del filme con el UCM.

En una entrevista para el podcast Shut Up Evan, la directora habló sobre Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, y su participación en la producción, lo que parece un indicativo de que, al igual que las películas de Spider-Man y a diferencia de otros proyectos como Morbius o Venom, Spider-Woman formará parte de la continuidad del UCM.

"Todo lo que puedo decir es que Spider-Woman es, con diferencia, lo más emocionante que me ha pasado", aseguró Wilde en la entrevista. "No solo siento que puedo contar una historia que..." añadió antes de lamentar no poder dar más detalles ya que "es como hablar tratando de esquivar la escopeta de perdigones de Kevin Feige", refiriéndose al secretismo con el que trabaja Marvel.

También lee: Harry Styles se suma al elenco del thriller psicológico que dirige Olivia Wilde

Ya de por sí el hecho de que Wilde no pueda hablar de su película por temor a revelar cosas que Kevin Feige no quiere que revele significa que, de alguna forma, Marvel está supervisando el proyecto.

Ya en marzo, las versiones apuntaban a que el plan es introducir al personaje de Jessica Drew de una forma similar a como se introdujo a Peter Parker en "Civil War", de cara a una participación más alta en futuras películas, incluyendo el rumoreado proyecto de Jóvenes Vengadores.

rad