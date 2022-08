Olivia Newton-John, una vida para inspirar

Inspiración es la palabra que define el legado de la actriz Olivia Newton-John, quien falleció a los 73 años después de enfrentar por años al cáncer.

“Acabo de tener el mejor verano de mi vida y ahora tengo que irme”, diría su personaje de Sandy, la dulce colegiala que aprendió a fortalecerse a raíz de una decepción amorosa en Vaselina, la cinta de 1978 que Newton-John protagonizó junto a John Travolta.

Olivia fue nieta de un Premio Nobel, el físico alemán Max Born e hija de un miembro del ejército británico durante la segunda guerra mundial, Brinley Newton-John, pero su talento lo encontró en la música, luego de mudarse con su familia a Australia.

Su primer álbum If not for you lo grabó en 1971 y tres años después ganó el cuarto lugar en el Festival de Eurovisión de Reino Unido interpretando el tema “Long live love”, que se traduce como “larga vida al amor”.

“Desde que tenía 10 años, he amado y admirado a Olivia y siempre será así. Ella fue y siempre será una inspiración para mí de muchas formas”, escribió Kylie Minoge junto a una fotografía donde observa entusiasta a la cantante.

No fue la única, James Gunn, el director del filme Guardianes de la Galaxia reconoció que Olivia fue su primer amor.

“Mi primer crush real cuando era niño. Me encantaba Vaselina y su música”, dijo Gunn en redes sociales.

"Hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo”

JOHN TRAVOLTA

Actor

Pero probablemente las mayores inspiraciones las dejó en las personas a las que apoyó a través de su fundación dedicada al estudio del cáncer y la medicina vegetal como tratamiento. Ella enfrentó esta enfermedad en tres ocasiones, en 1992 cuando le fue diagnosticado cáncer de mama, más de 20 años después; en 2013 le diagnosticaron cáncer en el hombro y para 2017 la tercera vez a causa de un tumor en la espina dorsal, lo que le provocó dificultades para caminar.

Durante su carrera musical obtuvo cuatro premios Grammy y marcó a varias generación con su interpretación de temas como “Summer nights” y “Hopelessly devoted” en Vaselina.

“Hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el primer momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”, escribió John Travolta para despedirse de su amiga.

Más allá de las fronteras

No sólo en Australia, EU y Reino Unido su trabajo fue motivador para muchos artistas; en México la cantante Tatiana recuerda que creció con su ejemplo.

“Tenía una voz dulce pero potente y así era ella”, afirmó en entrevista Tatiana.

“Crecí cantando sus canciones desde que cantaba country, luego la vimos como Sandy en Vaselina siendo una referente de moda y de empoderamiento femenino, con canciones icónicas y cuando vi Xanadu me volví más fan, cuando unió su voz y su baile con Gene Kelly, corrí a comprarme mis patines y me sentía Olivia”, recordó.

Mientras, la australiana Delta Goodrem, quien interpretó a Olivia en la serie de televisión Olivia Newton-John: hopeless devoted to you, desconsolada habló de la repercusión personal que tuvo su amistad.

“Mi mentora, mi amiga, mi inspiración, alguien que siempre me guió... ella siempre estuvo ahí para mí”, escribió.

La muerte de Olivia fue comunicada a través de redes sociales por sus familiares, quienes la acompañaron en sus últimos momentos en su rancho en California.

Carrera

Su primer álbum, If not for you, 1971, consiguió éxito medio.

En 1974 participó en Eurovisión. Quedó en cuarto lugar.

Sus álbumes If you love me, let me know, y Have you never been mellow le dieron éxito en los 70.

En cine, su mayor éxito fue Grease, con John Travolta aunque participó en otros musicales.

Activismo. En 1992 le diagnosticaron cáncer, lo que la convirtió en defensora de la investigación sobre esta enfermedad.

En cine

Si bien a ella le gustaba más cantar, el cine le dio memorables personajes

GREASE (1978)



Olivia se resistía a aceptar el papel de la adolescente Sandy. Tras la insistencia de Travolta, aceptó el reto. Tenía 28 años.

XANADU (1980)



Con Olivia y Gene Kelly; los temas de la banda sonora quedaron a cargo de Electric Light Orchestra.

TAL PARA CUAL. (1983)



Buscando revivir el éxito de Vaselina, se reunió de nuevo la pareja Newton-John -Travolta, sin mayor éxito.