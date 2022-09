Olivia Collins en realidad no está buscando al amor de su vida

A sus 64 años, Olivia Collins sigue siendo una de las actrices más bellas y sensuales del espectáculo, pero, a pesar de esto, se encuentra sin pareja y, aseguró, sin prospecto a la vista, pero no es algo que a ella en este momento le preocupe, porque ha llegado a una etapa de su vida donde la soledad es el mejor regalo que se ha podido dar y lo disfruta mucho.

“En este momento yo estoy feliz sola, muy contenta, agradecida con todo lo que me está pasando, me amo mucho, me caigo muy bien, estoy plena en mi trabajo, con mis hijas, mi nieto que tiene dos años, que me tiene vuelta loca y feliz; ahorita quiero estar sola porque tengo mucho trabajo y planes, pero sobre todo no quiero rendirle cuentas a nadie, yo sola puedo con todo”, dijo.

La actriz de filmes como "Terror y encajes negros" (1985) y "Rosa de dos aromas" (1989), vivió un tormentoso matrimonio con el publicista Silvio García Patto, luego intentó reencontrar el amor con el actor Abraham Ramos, después con el argentino Agustín Argüello, quien era 26 años menor que ella, y finalmente con el director de escena Salvador Garcini, sin que ninguna de estas relaciones prosperara, pero no por eso dejó de creer en el amor.

Leer más: Caso Coco Levy: autoridades podrían girar orden de aprehensión si el productor no se presenta a la audiencia

“No me cierro al amor, pero no gracias en este momento, no quiero que nada irrumpa toda la paz y la armonía que tengo, pero no porque sea malo tener a alguien contigo, sino que tampoco ha llegado el que me dé todo lo que yo necesito, entonces no estoy buscando al hombre de mi vida”.

EL HOMBRE DE SU VIDA

Pero sí hay un hombre que le ocupa su mente y corazón, su nieto Jade Blau que tiene tan sólo dos años y es hijo de Olivia, la primogénita de la actriz; él es el único que la hace cantar y jugar como si nada pasara en el mundo.

“Lo consiento, soy su amiguita, nada más llego a casa y me agarra de la mano y me lleva a los cuentos, porque claro, yo como actriz se los actuó y le hago como león o dragón, estoy muy loca, soy niñera y me encanta pero respeto mucho la educación que le da mi hija, porque vivimos juntos y la tengo que apoyar y no me meto en ese tema; pero jugamos, cantamos, bailamos, le tengo miles de canciones para todo”, en ese momento ella se pone a cantar los temas que usa para darle de comer o dormirlo, sin poder ocultar que eso la hace inmensamente feliz.

La actriz afirma que ser abuela le encanta, aunque no pensó que esta etapa llegara tan rápido, a pesar de que Olivia tiene 29 años de edad y Silvana 27 años, pero ella las sigue viendo como sus pequeñas y son su motivación más grande en la vida.



MÁS VALE SOLA

Profesionalmente Olivia Collins se encuentra enfocada en la temporada en el Teatro Xola de la puesta en escena “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”, en la cual comparte escenario con Isabella Camil, Anna Ciocchetti, Lourdes Munguía y Ana Patricia Rojo.

Se trata de un texto de Daniela Di Segni, que fue adaptado para teatro por Andrés Tulipano, en el cual se cuenta la historia de tres mujeres que buscan rehacer su vida, después de haber terminado una relación amorosa, mientras hablan de todas las situaciones que han tenido que pasar antes de redescubrirse a sí mismas, todo con un gran sentido del humor.

Collins explicó que el público, sobre todo las mujeres, conectan de inmediato con la obra desde la primera línea en que dicen: “Busco el hombre de mi vida, marido ya tuve”, una frase que, aseguró, encierra muchas interpretaciones, pero poco a poco van desmenuzando cada uno de los temas que se abordan en esta obra.

“Se habla de la educación, de los machos, de los controladores, de los gays, que cada vez más se reduce la posibilidad de encontrar una pareja, ya sea hombre o mujer, las diferencias entre géneros, entre otras cosas, pero lo planteamos con mucho humor y haciendo sketches, pero es una gran reflexión”.

Algo importante de lo que le gusta hablar a Olivia, y que puede hacerlo en esta obra, es que la mujer puede ser capaz de romper esquemas, de romper con las ideas con las que fueron educadas y sobre todo de no ceder ante la presión social, porque cuando una chica no está casada la hacen sentir como si fuera un gran pecado, aquí les dicen a las mujeres que también la soledad es buena, porque es ahí donde se da el conocimiento de sí mismo y se descubre que no es necesario tener una pareja para ser feliz, algo que ella aseguró, desde hace mucho tiempo comprendió.

“Considero que en este momento en mi vida, donde estoy tan feliz, tan en paz, tan plena tanto en mi carrera como en mi vida familiar, con mis amigos y bien de salud; es la hora en que yo pueda decir que somos mujeres empoderadas, pero primero hay que amarnos nosotras mismas para poder encontrar el amor de nuestra vida porque, si no sucede esto, se pueden tomar decisiones equivocadas, porque no conectas con lo que tú necesitas, con lo que tú quieres, pero cuando comprendes que el amor de tu vida eres tú misma todo lo demás comienza a fluir”.

Este mensaje no es sólo para las mujeres adultas, Olivia Collins considera que es una obra que también puede hablarle a las jovencitas que comienzan a descubrir el amor, porque se habla de la relación de pareja, del crecimiento personal, de la vida misma, sin maquillar las cosas para darles un mejor panorama, siempre apoyados en la comedia, pero comprende que el aprendizaje y comprensión real se da conforme la gente va teniendo sus propias experiencias.

MADURAS, BELLAS, SOLTERAS E INDEPENDIENTES

Al igual que Olivia Collins, en el mundo del espectáculo hay mujeres que permanecen solas por decisión propia, demostrando que no les hace falta estar en pareja para sentirse plenas y pasarla bien en la vida.

- Lourdes Munguía (61 años)

- Susana Zabaleta (57 años)

- Consuelo Duval (53 años)

- Erika Buenfil (58 años)

- Alejandra Guzmán (54 años)

- Dulce (67 años)

- Leticia Calderón (54 años)