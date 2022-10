La muerte del actor Octavio Ocaña rompió el corazón de miles de fans de la serie "Vecinos", donde interpretaba a Benito Rivers, y una de las personas que sigue sufriendo con su ausencia es Nerea Godínez, la novia del histrión y quien ya hasta tenía anillo de compromiso.

Desde la muerte de Octavio, hace un año, Nerea ha compartido en sus redes cómo vive el duelo, y en esta ocasión le dedicó un emotivo escrito a Octavio, el cual acompañó con un video que muestra algunos de sus momentos juntos.

"Y así sin más... llegamos al año y es que cuando la vida no te sabe, los días solo pasan y pasan y pasan, sin sentirse, sin importar. Quisiera decirte que todo esta bien, pero no es así... aunque este año sí he ido aprendiendo a vivir sin tu presencia, porque vivir sin ti sería imposible ... siempre estás en mis pensamientos", se lee en el inicio de su mensaje.

Lee también: Un año sin Octavio Ocaña: Lalo España recuerda cómo se enteró de la muerte del actor

Nerea le platica a Octavio cómo ha sido la convivencia con su madre y sus hermanas, además, enfatiza la insensate búsque da de justicia por parte de su padre.

"Acá todo empieza a mejorar, he reído a carcajadas con tu mami, he paseado a muchos lugares con Bertha, hemos llorado, reído y cantado. Pronto conoceré a tu sobrino, Anita me mantiene al tanto de todo su proceso. Tu papá no se rinde ni se rendirá hasta hacerte justicia, le dolerá tu partida eternamente".

Finalmente, Nerea le hace un amoroso recordatorio:

"Tus verdaderos amigos siguen procurandome y cuidándome. El ferchito no se ha rajado y ha sido mi más fiel consejero, quien más mal me ha visto y el que más ha estado. Como dije ... hemos ido encontrando la forma de seguir sin ti. TE AMO Y TE AMARÉ ETERNAMENTE".



Visita a Octavio al panteón

La familia d Octavio Ocaña y Nerea Godínez visitaron el panteón en el que está enterrado Octavio en Villahermosa Tabasco, y compartieron algunas fotos y videos de este especial momento.

Cantos, flores, oraciones y mensajes de amor fue lo que recibió Ocaña, quien hace un año murió tras recibir un balazo en la cabeza mientras policías de Cuautitlán Izcalli lo perseguían.





rad