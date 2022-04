Ocho conciertos que los fans no quisieran recordar

Para muchos, ir a un concierto es un momento único en la vida, cuando los artistas tratan de ofrecer el mejor espectáculo, como Coldplay, que con su reciente gira ha hecho realidad los sueños de miles de fanáticos.

Desafortunadamente, no siempre es así y muchos artistas enloquecen en el escenario o suben en sus peores condiciones y convierten la magia en escena de terror.

Recordemos los eventos que quedaron en la memoria, pero por ser bochornosos, asquerosos, y terribles.

Tremenda conmoción y desaprobación causó Sophia Urista, vocalista de la banda Brass Against cuando en pleno concierto decidió orinar a un fan en el escenario.

En un video que se hizo viral en redes sociales, la cantante comentó a su audiencia que tenía ganas de “orinar” pero no alcanzaba a ir al baño.

“Así que también podríamos hacer un espectáculo. Traigan a ese hombre con la lata en la cabeza, porque lo vamos a traer al escenario y voy a orinarme en la boca de este hijo de p... a”, dijo.

La intérprete subió a un hombre y le dijo que se acostara, inmediatamente comenzó a orinar sobre él, mientras la banda tocaba su versión de “Wake up”, de Rage Against the Machine.

Muchos se quedaron atónitos por lo que estaba sucediendo, calificaron el momento, además de desagradable y asqueroso, como una falta de respeto hacia los fanáticos.

Ante la desaprobación social, la cantante tuvo que salir a ofrecer una disculpa pública por lo que hizo, aunque muchos no podrán olvidar que fue uno de los peores momentos de su vida.

“Siempre he superado los límites en la música y en el escenario. Esa noche, los llevé demasiado lejos… Amo a mi familia, a la banda y a los fans más que a nada y sé que algunos se sintieron heridos u ofendidos por lo que hice. Les ofrezco disculpas y quiero que sepan que no fue mi intención lastimarlos”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Lee también: Adamari López muestra el proceso de tatuarse los senos tras someterse a mastectomía

Mejor mear en el escenario y no en un puto sani-rent del diablo pic.twitter.com/UYUm24SYHb

Dying Fetus

La banda de death metal Dying Fetus es conocida especialmente por ser una de las pocas de este género que sigue una temática política, aunque también se caracteriza porque sus letras abordan temas con contenido muy sangriento y gráfico.

Es de esperarse que siempre en sus presentaciones se arme el slam y su audiencia enloquezca, y aunque todos conozcan cómo es la agrupación, muchos se sorprendieron cuando cruzaron los límites y esparcieron cenizas de un muerto en el escenario.

Se trataba de un fan llamado Nick, originario de Illinois, Estados Unidos, quien falleció y su última voluntad fue esparcir sus cenizas en el escenario mientras el grupo daba un show.

Así que John Gallagher, vocalista de la banda, preguntó a sus seguidores a través de sus redes sociales si deberían hacerlo, mientras sostenía un tubo de vidrio con las cenizas. Al final informó que sí lo hicieron mientras estaban tocando una de las canciones favoritas de su fan muerto.

“Acabamos de esparcir las cenizas en medio de su canción favorita…”, escribió el cantante.



Foto: Facebook

Durante febrero de 2003 el grupo de heavy metal Great White ofreció un concierto en un club nocturno ubicado en West Warwick, Rhode Island, en donde la pirotecnia que utilizó la banda ocasionó un incendio.

El lugar, que no contaba con las medidas de seguridad suficientes, dejó atrapados a más de 300 personas, tan sólo fueron tres minutos lo que tardó el fuego en cubrir todo el lugar, dejando con ello a 96 personas muertas y una veintena más en estado crítico, mientras que 200 resultaron heridas.

Esto marcó la vida de muchas personas que no recuerdan ese concierto como uno de los mejores momentos de su vida, sino por el dolor y la pérdida de sus seres queridos. La banda también quedó muy afectada y por ello los integrantes decidieron disolverla; además, el vocalista y fundador, Jack Russell, cayó en la adicción, y se sabe que tiene problemas legales.

Sin duda, de las presentaciones que han sido calificadas como de las más asquerosas de todos los tiempos han sido las del músico llamado Kevin Michael Allin, mejor conocido como GG Allin, quien no es recordado por su música, sino por lo que hacía cada vez que se subía a un escenario.

Todas sus actuaciones eran siempre controvertidas, frecuentemente consistían en actos agresivos, desafiantes y censurables, pero sobre todo antes de subir al escenario tomaba un par de laxantes y defecaba en el escenario para después embarrarse su propio excremento por todo el cuerpo estando desnudo, y además se lo arrojaba a los fans.

La cantante Miley Cyrus siempre se ha caracterizado por ser excéntrica y causar polémica con sus espectáculos, pero en un concierto en México sobrepasó la línea y ofendió los símbolos patrios.

Fue en Monterrey, en 2014, cuando uno de los bailarines usó la bandera de México para dar azotes en un trasero falso que se puso la cantante, mientras estaba haciendo twerking y sacaba la lengua.

Para agudizar el enojo de millones de mexicanos, lo hizo el 16 de septiembre, una fecha importante en donde el nacionalismo está a flor de piel, al ser parte de los festejos de las fechas patrias.

Inmediatamente, los legisladores de Nuevo León pidieron a la Secretaría de Gobernación que se le aplicara la ley hasta sus últimas consecuencias por “faltar el respeto a los símbolos patrios”.

El vocero de Gobernación, en esa ocasión, explicó que la investigación se derivó de una petición que hizo llegar el Congreso de Nuevo León a Gobernación para que sancionara a la controvertida cantante por “profanar la bandera” y para que vigilara el resto de sus conciertos en el país.

El Congreso, que aprobó la petición por unanimidad, reclamó una multa equivalente a mil 270 dólares, pero también una pena de 36 horas en prisión.

“Es una burla. Le estaban golpeando ahí con la bandera o limpiando el trasero, es una falta de respeto”, dijo en aquella ocasión el legislador Francisco Treviño, del PAN (Partido Acción Nacional), en la tribuna del Congreso regional.

Al final se multó a la empresa que organizó los conciertos en México por un monto de 16 mil pesos mexicanos.

Lee también: Lo que se sabe del novio de Ángela Aguilar, un compositor 15 años mayor que la cantante

El incidente ocurrió mientras la banda de Fred Durst se presentaba en el tradicional concierto del Big Day Out, que se celebra todos los años en razón del Día de Australia, el 26 de enero.

En México uno de los conciertos más catastróficos fue que el que ofreció en la Arena VFG, de Guadalajara en 2007, cuando la banda que supuestamente tenía que salir al escenario a las 22:00 horas no apareció, y así dio la media noche y nada.

Nunca cumplía en absoluto con los horarios de sus presentaciones y eso hacía que el público enfureciera o se retirara de los recintos, exigiendo la devolución de su dinero. Ya en 1986 Axl Rose era impuntual hasta la desesperación, en un concierto en California casi no llega y la banda decidió empezar la actuación sin él.

Sin duda entre los conciertos más espectaculares por su producción siempre han estado los de Beyoncé, quien con su potente voz ha sorprendido a millones alrededor del mundo siempre que se presenta en vivo, pero nada es perfecto.

En un concierto, para causar efectos especiales y hacer que el cabello de la cantante se moviera como si hubiera viento, colocaron ventiladores.

Todo iba bien hasta que en un movimiento el cabello voló de más y se le quedó atorado en el ventilador, el cual poco a poco se lo jalaba, la cantante trató de disimular y siguió cantando mientras su equipo técnico la ayudaba, pero las personas sólo veían el sufrimiento de la cantante y la desesperación por librarse, y convirtió el momento mágico en preocupación.

Al final, ese concierto en Montreal durante 2013 no es recordado por lo espectacular, sino por el momento en que la cantante pudo sufrir un grave accidente si no hubieran apagado el ventilador y no la hubieran podido desatorar el cabello.