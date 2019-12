Banda de metal acusa que fue excluida del Force Fest sin aviso

La banda mexicana de metal, OBESITY, compartió su molestia por ser ignorados en la nueva logística del Force Fest este domingo, en donde no fueron contemplados. A través de un mensaje en su cuenta de facebook, la banda escribió.

"Oficialmente anunciamos nuestra cancelación del Force Fest, sin respuesta alguna más de cinco horas esperando en el stage, y sin ser contemplados en la nueva logística, lo sentimos muchísimo por todos ustedes esperando nuestro show llegando temprano" escribieron los miembros de la banda.

En el cartel de este domingo, OBESITY aparecía en el escenario Tecate, a las 12:20 del día, sin embargo, el anuncio lo hicieron algunas horas después.

"De verdad que no quedó en nosotros, le a prometemos que será compensado este show especial para ustedes, los amamos mucho y gracias por todo su apoyo", agregaron.

En entrevista con El Universal, Luis Rodríguez, guitarrista de la banda, compartió:

"Intentamos llamar a los organizadores y no había comunicación, ni un correo ni nada. Estábamos allí y dieron las tres, ya estaba la gente y vimos a muchos con playeras de nuestra banda, los del stage nos dijeron que estaban esperando la nueva logística y al chico responsable se la enviaron pero ya no nos dijo nada, hasta nos evitaba, incluso agarraron la batería con nuestros platillos y la estaban metiendo al escenario para usarla, allí fue cuando nos dijeron que ya no formábamos parte del cartel, pero ni un aviso ni nada, ni un correo", comentó.

Además, la banda se había sumado al festival sin ningún pago de por medio, por lo que Luis lamentó que hayan recibido ese trato.

"No teníamos acuerdo de pago, este era por el espacio y de esa forma estaba manejado, pero es un show que preparamos durante meses, preparamos nuevas canciones, hasta ahora no sabemos nada, al final vimos que no estábamos contemplados como muchas bandas más, lo más triste fue ver a gente que quería vernos, que estaba esperando a que abrieran la puerta desde las diez de la mañana. Hasta ahora no hemos recibido ninguna disculpa".

OBESITY está integrada por Alfredo Ramírez y Javier Rodríguez en la guitarra, Omar Codina en la Batería y Alejandro López en el bajo. La banda nació hace tres años y han sido parte de festivales como el Domination México.

Durante la madrugada de este domingo, la empresa organizadora comunicó que Slipknot tocaría para los asistentes tras la cancelación del sábado, sin embargo, con un comunicado en el transcurso del día anunciaron que su show sería reprogramado y que tampoco tocaría Phil Anselmo. Días atrás, Testament anunció la cancelación de su show.

De los nueve artistas que estarían en en escenario principal, el Force Main Stage, sólo quedan tres: Rob Zombie, In Flames y Exodus. Algunos como Perpetual Warfare se pasaron al escenario Tecate, donde hasta ahora se mantienen WASP, ACCEPT, y Feed the Vulture, que estaba en el escenario Peudence también se pasó al Tecate.

vare