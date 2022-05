Nuevo tráiler muestra por fin a Christian Bale como villano de Thor

"Todos los dioses morirán". Por fin Marvel mostró al público a Christian Bale caracterizado como Gorr, el nuevo villano de la película Thor: Love and Thunder, quien pronuncia esta frase y se le ve en unas tres escenas.

En el adelanto, publicado la noche de este lunes no sólo aparece Bale, sino a Rusell Crowe en el papel de Zeus y obviamente Thor, interpretado por Chris Hemsworth.

Además, como ya se ha visto en otros adelantos, Natalie Portman interpreta a Jane Foster, exnovia de Thor, quien en esta ocasión es capaz de sostener y llevar el martillo del héroe.

Anteriormente, el director de la películoa, Taika Waititi, aseguró para Cultura Ocio, de Europa Press, que Christian Bale, que interpreta a Gorr, el dios carnicero, "es el mejor villano de Marvel".

"Thor solo está intentando descubrir cuál es su propósito, tratando de averiguar quién es exactamente y por qué es un héroe o si debería serlo. Supongo que podrías llamarlo una crisis de la mediana edad", señaló Waititi, sobre Thor, quien emprende esta búsqueda de sí mismo junto a los Guardianes de la Galaxia, hasta que Gorr se cruza en su camino.

Mira aquí el video:

“Let me tell you the story of the space viking, Thor Odinson…”

Watch the brand-new trailer for Marvel Studios’ #ThorLoveAndThunder and witness it only in theaters July 8. pic.twitter.com/CysmkO7GGP

— Thor (@thorofficial) May 24, 2022