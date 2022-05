“Now and then”: el secreto está en no poner etiquetas

Todos tienen que guardar un secreto, pero ése no incluye su nacionalidad. Esa es la premisa que, considera Maribel Verdú, se halla en el corazón de Now and then, que reúne talento mexicano, colombiano, español, argentino y estadounidense.

La actriz suma esta reflexión sobre la evolución de las tramas en el streaming junto a los mexicanos Marina de Tavira (ROMA) y José María Yazpik (Polvo); el colombiano Manolo Cardona (¿Quién mató a Sara?) y la argentina Soledad Villamil (El secreto de sus ojos).

“Podemos formar parte de los proyectos sin necesitar esa secuencia que justifique por qué estás en la historia; puede ser ‘porque vivo aquí’, ‘porque me casé con un mexicano’, ‘tuve un hijo’ o ‘porque vine a explorar el mundo y me gustó quedarme aquí’. Debemos aprovechar este castellano que nos une y tender puentes”, señala Verdú, en entrevista, sobre este thriller.

Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira, creadores de la serie, partieron de la premisa de que pocas veces un adulto se sienta a reflexionar sobre cuáles eran sus sueños hace 20 años.

La historia trata sobre Ana, Pedro, Marcos, Sofia y Daniela, quienes deciden ocultar y manipular los detalles de la muerte de un amigo en común, ocurrida en un viaje universitario.

“(Hacer este proyecto) fue divertido, interesante y enriquecedor, aunque si tuviera que hablar de alguna dificultad, en mi caso sería la de construir un personaje que ha vivido durante años en otro país que no es México, ya que eso ha determinado cómo habla o en qué cosas cree”, dice Marina de Tavira.

En eso coincide José María Yazpik, quien ve un acierto en el hecho de que las plataformas piensen en diferentes tipos de públicos: “Ya es necesidad, al ser globales necesitan darle a todos lo que necesitan”.

Marina agrega: “Yo siempre había trabajado en México y esa fue una de las razones por las que acepté este proyecto; estuvimos filmando en Miami, en Madrid y conviviendo con actrices y actores de tantos lugares. Fue increíble, aunque a mí me encanta México y siempre he contado historias aquí, tener la posibilidad de hacerlo en otro lugar se siente muy bonito”.

La serie es bilingüe y se rodó entre Miami y Madrid, e incluye la participación del actor esloveno Zeljko Ivanek y la estadounidense Rosie Perez. El proyecto dio a los creadores de series como Velvet y Las chicas del cable la oportunidad de entrar a la industria de producción internacional.

“Trabajar con un idioma distinto te hace conectar con las personas a nivel humano y el idioma se vuelve secundario. Además, tengo a mi hermana Carmen, que vive en España y fue mi intérprete. Cuando conocí a José María y a Marina, cuyas carreras he admirado desde hace mucho tiempo, no hablar el mismo idioma no fue problema”, indica Perez.

Unos amigos deberán ocultar la muerte de uno de los suyos. Foto: Apple TV+

Contraste generacional

En la trama, los personajes fluctúan entre una etapa joven y adulta.

“Un desafío importante para mí fue compartir el trabajo con otra actriz”, reconoce Soledad Villamil, de 55 años, quien comparte crédito con Miranda de la Serna, de 22.

“Ser argentino o española es parte de la identidad del personaje y de la cualidad del vínculo que establece con los demás, es parte de la riqueza y del argumento, no es una cuestión de abrir mercado, sino que tiene que ver con lo más profundo de la trama”.

El thriller estrenará sus primeros tres episodios el 20 de mayo en la plataforma Apple TV+. Tendrá ocho capítulos.

