A nosotras sólo nos preguntan por la dieta o el vestido: Yalitza

La actriz mexicana Yalitza Aparicio asegura que, por el simple hecho de ser mujer, aún enfrenta prejuicios cuando se habla de la posición que ha alcanzado. Sin embargo, el que pongan en duda sus capacidades, apunta, no sólo le pasa a ella.

“Un claro ejemplo de cómo agredimos a las mujeres son las alfombras rojas, a nosotras nos preguntan por la dieta, o cómo le hicimos para tener el vestido maravilloso y todo eso, pero nunca te preguntan sobre tu trabajo, sobre qué implicó o cómo te preparaste”, dice en entrevista.

“Volteas a ver al compañero de al lado, a quien sí le están preguntado por el proyecto, los retos, etcétera y dices, ¿por qué no me preguntan eso a mí?”

Desde sus inicios, la protagonista de ROMA (2018), película que la lanzó a la fama, ha recibido comentarios que dudan de sus capacidades como actriz y aunque Aparicio cada día supera los retos que se le ponen enfrente, no le preocupa callar bocas sino disfrutar de lo que hace.

“En cada uno de los proyectos que estoy haciendo me lo paso de maravilla, es lo que más importa, estar feliz con las decisiones que he tomado en mi trabajo. Así si algún día digo: ‘me quiero retirar’, que sea por iniciativa propia, o si quiero continuar, sea algo que me haga feliz y sentir cómoda”.

Entre sus nuevos desafíos se encuentra su participación en la serie de Vix+ Mujeres Asesinas, que estrena mañana y cuyo capítulo tres, “La insomne”, es protagonizado por ella como Rocío, una mujer que padece una seria enfermedad mental que la lleva a cometer un homicidio.

“A mí me encanta tener proyectos en donde requiera más de mí, porque es la forma en que vas aprendiendo y descubriendo hasta dónde puedes llegar, agradezco que haya personas que confíen en mí... me estaban dando la oportunidad de hacer un personaje distinto, sin caer en el encasillamiento, eso se me hizo maravilloso”, destaca.

Para la actriz, fue complicado asmiliar que lo que vivió su personaje haya sido real, que por no recibir ayuda a tiempo la tragedia que vivió no se pudo evitar.

“Siempre es importante hablar de lo que te está pasando, porque por más fuerte que te creas o por más presión que tengas de la sociedad, de que tienes que cumplir con ciertas expectativas, no hay que olvidar que somos seres humanos y nos equivocamos, pero no por eso puedes ser juzgado”.

A través de su personaje, Aparicio presenta el tema de la sororidad y que en México se ha crecido con un sistema de ideas y valores que no la permiten. Para Yalitza, en esta serie no se puede hablar de villanas, sino de personas que no supieron cómo solucionar sus problemas a tiempo y tomaron decisiones equivocadas.