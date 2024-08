Noel Schajris cambia su concepto del amor

La percepción del amor en Noel Schajris ha cambiado con los años: “A los 25 uno piensa que necesita a alguien, pero el amor no tiene nada que ver con la necesidad”.

Conocido por interpretar temas románticos junto a Leonel García en Sin Bandera, el músico reflexiona ahora, a sus 50 años, sobre cómo su percepción de ese sentimiento ha cambiado, algo que invariablemente se refleja en sus nuevas letras.

“La verdad a veces nos reímos de frases o palabras que usábamos hace 20 años y que ya no sabíamos. Es normal, es parte de la evolución. No se trata de poseer a otros ni de necesitar. Si necesitas a alguien para ser feliz, estás en problemas”, se sincera en cantautor en entrevista con EL UNIVERSAL.

Hoy, el artista argentino cree que el amor a uno mismo es fundamental para poder amar a los demás. Eso los hace revisar los términos en los que se expresan y, de ser necesario, modificar los masters de sus nuevas propuestas.

“El amor más importante, para poder amar , es el amor a uno mismo, el amor propio. Y eso implica aceptar lo que eres, con lo bueno y lo malo. Cuando puedes abrazar eso, tal vez puedas abrazar al resto del mundo y a quienes te rodean. Todo surge de ahí. Cantar sobre todas las formas de amar es muy importante”, expresa.

Cambia prioridades

Lo más importante para Noel es su esposa, Gwendolyn Stevenson, y sus dos hijos, Emma y Dylan Schajris. Por ello, administrar su tiempo para estar con ellos ha sido vital en los últimos años.

“Al final del día, con o sin discos, lo más importante es tener a esa familia con quien compartir todas esas cosas. Las emociones fuertes provienen de lo más simple que puedas imaginar: la alegría más grande y el éxtasis más espectacular de mi vida es ver a mis hijos ser.

“Estar en un escenario es extremadamente feliz, pero no se compara con el momento en que mi hijo o mi hija me dicen ‘te amo, papá’ o me dan un abrazo”, detalla.

Noel Schajris lanzó su nuevo sencillo “Cómo se puede”, en colaboración con el guitarrista Dave Levita. Este tema es el cuarto oficial de su nuevo álbum titulado Siempre Lo Super disponible en plataformas