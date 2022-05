Nodal deja sus "vicios" tras separarse de Belinda: "la abstinencia es un infierno", dice

Tras separarse de Belinda, Christian Nodal quiere dejar atrás todas las cosas que lo perjudican y es por ello que, decidió empezar a cuidar su salud con una buena alimentación y alejarse también de los vicios como el cigarro y el alcohol.

El cantante, que en los últimos años ha estado envuelto en escándalos, ahora sorprendió a todos sus seguidores anunciando los cambios que quiere hacer para tener una vida más saludable.

Fue en su cuenta oficial de Twitter en donde escribió sobre su intención de dejar el cigarro, lamentablemente la abstinencia empieza a crearle estragos al cantante, la cual describe como insoportable y la compara como si estuviese viviendo “en el infierno”.

“Les quiero compartir algo... Sin hacer el cuento largo, el cigarro ha estado en mi vida en los peores y mejores momentos, pero estoy harto de los males necesarios. Jure jamás en la vida fumar un cigarro. Llevo tres días y la abstinencia es un infierno. Pero si yo puedo tú puedes”, escribió.



Les quiero compartir algo...

Sin hacer el cuento largo el cigarro ha estado en mi vida en los peores y mejores momentos pero estoy harto de los males necesarios. Jure jamás en la vida fumar un cigarro. Llevo 3 días y la abstinencia es un infierno.

PERO SI YO PUEDO TÚ PUEDES! — NODAL (@elnodal) May 14, 2022

Lee también: Silvia Pinal reaparece y manda mensaje a quienes no quieren que regrese al teatro

En otro tuit siguió explicando que, sabe que muchos de sus seguidores no fuman, pero desea que lo que está haciendo sirva como ejemplo, para que, así como él, se desahoguen de todo lo negativo que exista en sus vidas y les esté haciendo daño.

“Sé que muchos de mi público no fuman, pero el mensaje no es el cigarro. Es que podemos mandar a la mierda todo lo que nos destruye y al mismo tiempo nos hace sentir bien. Les mando mucho amor y paz”, expresó.



Se que muchos de mi público no fuman pero el mensaje no es el cigarro.

Es que podemos mandar a la mierda todo lo que nos destruye y al mismo tiempo nos hace sentir bien.

Les mando mucho amor y paz. https://t.co/yWLtVFvkHc — NODAL (@elnodal) May 14, 2022

También confesó que cuando ya no aguanta la abstinencia a la nicotina, lo sustituye por un cigarrillo electrónico con el cual puede inhalar vapor.

Lo bueno es que están los vapes, los odio pero funcionan cuando ya no aguanto https://t.co/q6JvUwRQrK — NODAL (@elnodal) May 14, 2022

Lee también: Tecate Emblema: Danna Paola pide justicia por las mujeres desaparecidas durante su concierto

Anteriormente, en una conferencia de prensa que ofreció en Guatemala, en donde dio un concierto como parte de su gira “Forajido Tour”, dijo que estaba buscando mejorar sus hábitos, porque había descuidado varios aspectos de su salud, como sus horas de sueño.

“La verdad estoy cuidándome, estoy tratándome bien, porque justo como les había dicho, había durado varios días sin dormir, no me gusta eso”, señaló.

También resaltó que, ya está dejando el alcohol, está haciendo dieta y bromeó que ya quedaron fuera las fiestas porque si no “se va a acabar” el mismo.

“Estoy haciendo dieta, estoy comiendo bien. Me despegué del alcohol, un poquito, entonces realmente cuando lo hago es para disfrutar del momento con las personas, pero ya no tanto… ¿De fiesta?, no, no tanta fiesta porque me voy a acabar…”, exclamó.