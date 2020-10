No veo otro lugar para Chespirito que Televisa: Gómez Fernández

“No voy a descansar hasta que vuelva a estar al aire la serie de Chespirito”, afirmó Roberto Gómez Fernández, luego de que en agosto se suspendieran las transmisiones en televisión de los programas creados por su padre, Roberto Gómez Bolaños.

El productor aseguró que no demandó ni tiene ningún pleito con la empresa Televisa, luego de que terminaran el contrato que tenían y tras su renuncia como trabajador de la compañía.

“No hemos llegado a un acuerdo, es un esquema complejo que tiene que ver con Televisa y mi familia, reconozco que Televisa ha estado en una circunstancia muy complicada, en donde se está reinventando”, dijo Gómez Fernández.

En el marco de los 50 años del proyecto Chespirito, el también actor presentó un álbum de estampas coleccionables inspirado en dos de los personajes más emblemáticos: El Chapulín Colorado y El Chavo del 8. Gómez Fernández abrió el primer sobre de estampas, que reúne 210 imágenes inspiradas en distintos personajes de las historias, así como la versión animada de El Chavo.

Confiando en que el próximo año volverá a reunirse con los ejecutivos de Televisa, dijo que ya comenzó a trabajar en la bioserie de su padre, en la que plasmará más de una etapa.

“Es una serie que aún no sabemos dónde se transmitirá, pero por supuesto aquí en México, no veo otro lugar que no sea en las pantallas de Televisa”.

“Lo que queremos es que la gente conozca al Roberto que vieron en pantalla, pero también al que no vieron, al padre, al esposo, al hombre trabajador con sueños y, por supuesto, con muchos errores en el camino. Digamos que no es precisamente un homenaje audiovisual, sino reflejar a este genio, ver cómo todos tienen sus virtudes y sus grandes defectos”, detalló.