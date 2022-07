No tenía vocación, tenía hambre: Talina Fernández

Gracias a su trabajo en los medios de comunicación, Talina Fernández ha formado parte de la vida de los mexicanos por 53 años. A sus 77 de edad tiene un nuevo plan:

“Me gustaría estar en un barco y recorrer el mundo”, dice en entrevista.

Una vida de trabajo le ha pasado factura: las piernas ya no le dan y le es difícil estar parada o caminar largos trechos, por ello sueña con el retiro.

“Voy dando bandazos como borrachita... ya no quisiera trabajar mucho, quisiera poderme retirar, arreglar mi situación económica y viajar”.

Para ello, la llamada “dama del buen decir” tendrá que esperar al menos medio año porque necesita saldar deudas.

“No lo puedo hacer ahora porque no tengo el dinero en este momento, necesito seguir comiendo tres veces al día. Espero algún día poder dejar de trabajar y viajar a lo que me falta de conocer del mundo, como a Sudáfrica o Islandia”.

Curiosamente tiene una situación económica como la que vivía cuando en 1969 inició como anfitriona de un telekinder y modelo en el programa La cosquilla (1970). Necesitada de un mejor trabajo, tomó la oportunidad cuando en Canal 8 buscaban una reportera de deportes que, además de inglés dominara otro idioma: habla con fluidez francés y alemán.

Así es como en más de cinco décadas ha realizado labores de reportera, conductora, productora y actriz, aprovechando cada oportunidad aun sin ser experta en el ramo, actitud que le ha ayudado a no parar.

“Me aventaba a todo porque estaba a cargo de mis tres hijos (Mariana, Coco y Patricio), aunque su papá (Gerardo Levy) me ayudó un tiempo y mi suegra me hizo el favor de pagarles las colegiaturas, pero yo tenía que vestirlos, llevarlos al doctor y todo lo demás.

“Yo no tenía vocación de comunicadora, yo tenía hambre; con la preparación que tenía, con la fuerza y la juventud pues me aventé a hacerlo todo, con vergüenza, no queriendo fallarle a nadie y así son 53 años los que llevo en la televisión”.

Viviendo los cambios

Hoy Talina dedica su tiempo a la radio, en el programa Blah Blah Blah y se incorporará a MasterChef Celebrity anteriormente formó parte de Grupo Radio Centro por 22 años. Las nuevas tecnologías no se le han negado y tiene su canal de YouTube y redes sociales que maneja su hijo Pato Levy.

Tampoco se cierra a probar nuevas cosas. Tiene siete nietos que ama profundamente pero quien la llena de especial orgullo es María, hija de la fallecida Mariana Levy, fotógrafa con quien tiene pendiente una sesión de fotos en la que por primera vez se desnudará.

“Quería enseñar cómo una vida de trabajo transforma a un cuerpo, pero sin enseñar desde luego las partes nobles. Compartir con esas mujeres que ya se dan por vencidas, que creen que se les acabó la vida, que renuncian al amor porque creen que ya no tienen edad, que hay que seguir caminando”.

Además se dio una oportunidad en el amor y tiene una relación con el empresario José Manuel Fernández, que sus hijos apoyan porque han visto que se quieren, respetan y cuidan; eso sí cada quien se hace cargo de sus gastos y Talina no permite que la mantenga.

“Me acompaña, nos reímos, la pasamos muy bien, estoy encantada. Llevo seis meses con él y espero que me dure hasta que me muera. A mi edad se vive con la misma pasión que cuando eras joven”.

Talina acepta que no tiene buena salud: tiene dos tumores en la cabeza (glioma y meningioma) y ha aprendido a vivir con ello a pesar de que le afecta el equilibrio y el sentido del oído, pero no se ha dejado caer porque tiene compromisos que cumplir.

VIDA FRENTE AL REFLECTOR

En la década de los 70 comenzó a trabajar como conductora de tv

BUENA MANCUERNA

Con Paco Stanley, condujo el programa musical “Vi, video, vencía” (1988). También fue titular de late night shows.



APOYA CAUSAS

Entres sus participaciones especiales, en 1997 condujo la transmisión del Teletón junto al chileno Don Francisco.



CONDUCTORA ESTRELLA

Nuestra casa (2002-2005), junto a Carmen Muñoz, Jorge Muñiz, entre otros, fue de sus programas más queridos.



FACETA COMO ACTRIZ

A lo largo de su carrera ha incursionado en la actuación, como en la obra Nuestra casa es un lío en 2004.



ALMA IMPARABLE

En pandemia, se ha mantenido activa en programas como Sale el sol y a través de su canal de YouTube.



HASTA La COCINA

Formará parte de la plantilla de famosos del reality MasterChef Celebrity México que se estrenará en agosto.



53 años de trayectoria Ha sido conductora, reportera, productora y actriz.

2 tumores en la cabeza le han provocado problemas de equilibiro y sordera

EL DATO

Una de sus hijas era la conductora Mariana Levy, quien falleció en 2005 a causa de un infarto.