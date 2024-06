Christian Nodal es el cantante más popular del momento; sus recientes conciertos en el Auditorio Nacional fueron uno de los más redituables del recinto, el problema, nos cuentan, es que para los empresarios lidiar con su papá es un mal sueño; consideran que está mal asesorado, y la impuntualidad constante del artista agrava la situación, pues con frecuencia deja plantada a la gente, provocando retrasos y hasta cancelaciones. En sus oficinas de Guadalajara no responden y los patrocinadores ya dudan de trabajar con el intérprete de “Ya no somos ni seremos” porque ni padre ni hijo escuchan razones a la hora de negociar y de poner disciplina. “Es lo peor que les ha pasado”, se quejan.

Susanne Georgi, del grupo Me & My, se aplica con clases de español

Alguien que ha tomado en serio sus clases de español es la cantante danesa Susanne Georgi, del grupo Me & My, intérprete del tema “Dub-I-Dub” quien se ha hecho espacio para aprender el idioma que se habla en México, país que le resulta especial y al que acaba de regresar el fin de semana. “Estuve aquí exactamente hace 27 años, algunos fans (que están ahora) estuvieron en ese entonces, la única diferencia es que antes no hablaba español, nada de castellano, pero ahora sí”, y lo presume cantando un fragmento de “Me muero”, de La quinta estación.

Con flojera, Laura Bozzo destacó en “MasterChef Celebrity”

Laura Bozzo fue unas de las concursantes de MasterChef Celebrity que más dio de que hablar por sus enfrentamientos con sus compañeros, pero tuvo varios reconocimientos por parte de los chefs por sus buenos platillos, aun cuando confiesa: “cocinar me da mucha flojera”. Participar en este reality fue algo más nostálgico (¿y económico?) para ella, pues dice que era una manera de recordar la comida que hacía su mamá: “MasterChef me devolvió en el túnel del tiempo a mi madre porque fue de alguna manera una conexión directa con ella”, asegura.





