"No hay que temerle al presidente": Chumel Torres

El comediante y youtuber mexicano Chumel Torres comparte su punto de vista sobre la libertad de expresión que existe durante el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que sus comentarios han causado diversas controversias y han sido tema de La mañanera.

—¿Consideras que la libertad de expresión existe en la actualidad?

—Hace años que no nos lo cuestionábamos, su sola existencia, teníamos gobiernos bastante cabrones y gente bastante fea y aún así esta pregunta no estaba en el aire; decías “pues todo el mundo se puede expresar libremente, hay gente que habla bien o mal y no hay represalias claras”.

Obviamente en un país con tantos periodistas muertos no puedes hablar de que no había consecuencias pero, fuera de la violencia y de las lamentables muertes, yo creo no había sido tan clara la falta de libertad de expresión y es un disfraz muy inteligente porque no precisamente se le coarta, se le pisotea, sino que se le desconoce, se le ridiculiza, y ya con eso es suficiente para una respuesta que no existía antes del poder.

A mí sólo me tocó de Peña, pero había quien hablaba de Calderón, de Fox o de cualquier otro gobernarte y no había más, lo tenías que aguantar, yo le decía a Brozo: el Presidente sacando una lista de los periodistas que le escribieron mal, o sea, ¡madres! No tengo otra palabra más que, ¡que chillón!, es una chillonería eso de “este Leo Zuckermann escribió feo”, pero pues eres el Presidente, papacito, aquí somos gente pensante y que tiene huevos, y si lo haces mal, se va a decir compadre, perdón.

También lee: "Medios son controlados por intereses mafiosos", afirma el columnista Pedro Miguel

Ahora, si lo estuviera haciendo increíble, no tendría que defender nada, es lo que tuiteé: “Si eres chingón, se nota, no se pregona”, punto.

Si fuera un gobierno que lo estuviera haciendo súper bien, pues todos diríamos: qué padre andamos, pero no, por muchas madrugadas no progresa más temprano.

—¿Qué opinas de la libre expresión en las redes sociales y del odio mediático que ocasionan?

—Se nota más nuestra polarización y el enojo en ciertas redes, porque tú por ejemplo vas a Instagram y es puro amor y paz, gente en bikini; vas a Tik Tok y es gente bailando y haciendo tonterías; Facebook son tías confundidas, pero Twitter es la red madre donde se generan las noticias, se han desatado guerras a través de Twitter, las declaraciones que se hacen son oficiales y son como tu voz, y es muy importante por eso, porque cualquier cosa que digas es tu pensamiento y puede traer consecuencias cabronas. Tiene más eco, pero también yo lo veo como algo positivo, ya no te lo crees tanto.

También lee: Dibujamos más a AMLO por su poder absoluto: caricaturista Juan Alarcón

Yo me acuerdo de un video en donde un güey descubre que una señora dejó unas niñas en el carro, él le reclama y la vieja lo empieza a perseguir y él está grabando todo eso y la señora empieza a gritar “me está vigilando”. En otro contexto, de no haber tenido redes sociales, a lo mejor ese güey estuviera en la cárcel, pero como se difundió ese video de que la señora tergiversó la verdad para su beneficio, se vio el espectro completo.

“No había sido tan clara la falta de libertad de expresión, es un disfraz muy inteligente porque no precisamente se le coarta sino que se le desconoce, se le ridiculiza”

Si no fuera por las redes sociales, no estaría aquí un servidor, que para bien o para mal yo nací de Twitter y después de YouTube y ahora todas estas cosas que hacemos, se me hace que es una democratización de la comunicación.

Un acierto de Twitter es no censurar las voces, entonces un acierto cañón de YouTube es poner los números de views expuestos, no te engañan. (AMLO dice) “somos el número uno del país”, no güey, ahí están los números y aquí no se hace trampa.

Si tú ves que López Obrador hace una pendejada, esa tarde va a ser trending topic, pero el otro va a ser “AMLO, lujo de presidente”, los trending topics amañados.

También lee: “AMLO quiere propaganda, no que se haga periodismo”: director de Animal Político

Se hizo trending porque Andrés Manuel le dijo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo: “Oye, ¿por qué le decimos apodos?” Y yo le recordaba, güey, ¿no decías tú Borolas, Ricky riquín canallín, Chachalaca? Pero cuando es “el patrón” le dices “señor don Joaquín”.

Entonces esto es padre porque Internet no olvida y todo lo que digas será usado en tu contra, pues procura no cagarla en las redes.

——Por expresar tu opinión te cancelaron un programa en HBO, ¿crees que existe una censura en los medios de comunicación?

—Soy un güey que hace comedia política y de pronto un mal chiste se convierte en tema de la agenda nacional. La esposa del Presidente se queja de un comentario que hice hace meses, totalmente justificable y cierto y de pronto explota esta bomba y empiezan a caer los pilares, justo se termina lo de HBO. Es como para poner el ejemplo de “algo te puede pasar cabrón, o sea ya le pasó a Chumel, ponte trucha, si quieres hablar de estos temas o hacer bromitas de esta índole”.

También lee: Amnistía Internacional: AMLO criminaliza socialmente a la prensa

Creo que lo más importante es lo que mencionaba con Víctor Trujillo cuando me invitó a su programa de Brozo: “No hay que tenerles miedo güey, no pasa nada, no pueden quitar YouTube y las cadenas gringas hace mucho que me pedían mis guiones para editorizarlo y ver de qué estaba hablando yo, y les decía “no, espérame güey, estos guiones son propiedad de Google y está en California, ni siquiera son mexicanos y, si quieres meterte en ese patín, tienes que meterte con los abogados de Google”.

Yo como lo veo es como una franca persecución, porque todos los días sale (AMLO) a llorar de Loret, de todos los periódicos que le pegan y pues vamos, obviamente no llegan con militares a romper las editoriales, pero esto tampoco es libertad de expresión y dicen: “Es que aquí no hay censura”. Pues sí, cabrón, los mencionas por nombre y apellido, eso es señalar desde el púlpito güey, y eso no se vale.

Te defiendes de que aquí no hay censura y de que se escuchan todas las voces pero las voces que hablan en contra del Presidente son expuestas en el show de la mañana siguiente, eso es censura, es un amedrente, de “te estoy viendo canijo y mira lo que le pasó a este güey, lo que le pasó a Loret, lo que le pasó a Víctor, lo que le pasó a Chumel, tú sabes a lo que te vas a rifar. A lo mejor no se asusta el periodista, a lo mejor se asusta a la cadena, porque no es lo mismo que señale a Zuckermann que a la cadena MBS.

Es una manera inteligente de hacer su voluntad, yo lo veo desde esa óptica y le choca, porque le ha pedido 20 mil veces a Twitter que le digan cómo le hace con los bots, ¡y no son bots, cabrón! Son gente que no le gusta lo que haces, y sí está muy pendiente de eso en las redes sociales porque sabe que es un termómetro de cómo se siente la gente, por eso la semana pasada desacreditó y dijo: “No, Twitter es muy elitista, es para la clase media-alta, Facebook es del pueblo pero ahí están puras señoras discutiendo puras pendejadas y en Twitter (estamos) todos los que lo estamos viendo”.

También lee: Apoyo a Tenoch Huerta molesta a Chumel Torres

—¿Has sentido alguna amenaza o algún peligro en contra de tu vida del parte del gobierno o de otras personas?

—No, bendito Dios no. No llega más que a una pelea en Twitter, un amedrente en una foto de Instagram y de ahí no ha pasado nada.

La única vez que yo he sentido que algo que me pasó fue cuando una señora que me quería dar una cachetada ahí en Bellas Artes me dijo “anayista”, ese el máximo peligro que he corrido, pero bendito Dios ninguno se ha puesto loquito. Espero que así siga, pero no me ha pasado nada, ni he recibido ningún mensajito ni nada, ni en este gobierno, ni en el anterior, entonces, todo bien.

—¿Consideras que puede haber alguna solución para evitar la censura?

—¡Aguas! Hay revistas que cerraron, periodistas que están señalados y periódicos completos que no le caen bien al Presidente.

También lee: Chumel Torres, de ingeniero a crítico de la 4T

Mientras Andrés Manuel sea Presidente, esto no tiene solución. Todos sabemos cómo es, no le gusta que le digan que no, tanto es así que todo el mundo estamos sufriendo con el pinche aeropuerto que canceló y ahorita es una pesadilla. Bueno, antes del Covid, y no le gusta “desdecirse”.

Yo creo que este señor, Andrés Manuel López Obrador, tiene una patología ahí muy cañona en contra de la crítica. No le gusta.

Cuando fue el culiacanazo estaban todos los reporteros esperando una respuesta presidencial y dijo: ‘Mañana lo vemos porque estoy muy cansado”. AMLO es así, no le gusta recibir críticas.