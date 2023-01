“No despierten mis demonios”: advierte Patricia Navidad al entrar en “La casa de los famosos 3”

La actriz Patricia Navidad fue la primera habitante de la tercera temporada de “La casa de los famosos”, reality que arrancó este martes y que busca obtener el mismo éxito que las dos entregas anteriores.

A su entrada a la casa, Navidad fue muy clara al decir que no le gusta la hipocresía, por lo que le advirtió a sus compañeros que es mejor que no la hicieran enojar: “No me gusta la hipocresía, ni la falsedad, menos las personas de doble o triple cara, así que cuidado, no vayan a despertar mis demonios”, dijo.

Con un elegante vestido rojo y con la sinceridad que la caracteriza, Paty señaló que tiene múltiples personalidades e incluso que hay gente que que la ha tachado de loca, sin embargo eso es algo que no le importa.

“Soy una persona totalmente distinta, soy muchas personalidades dentro de una misma y ¿saben qué? No me causa conflicto, todas nos llevamos muy bien”, explicó en un video con el que se presentó ante los televidentes.

También indicó que es alguien que le gusta cuestionar todo y destacó que llegó únicamente para ganar: “Siempre estoy en búsqueda de aprender cosas nuevas, de cultivar mi alma y mi mente. Porque las personas que somos de mente, o sea que usamos la mente nos llaman locas ¿por qué? Que alguien me explique”.

A lo largo de 98 días, 17 famosos y dos fans vivirán en el mismo techo y el ganador se llevará un premio en efectivo de 200 mil dólares.

“Vengo feliz, emocionada, agradecida con todas las ganas y el deseo de divertirme y da dar y compartir lo mejor de mí y aunque no parezca, sin miedo a nada”, señaló Navidad, quien fue finalista de la primera temporada de “MasterChef Celebrity México”.

Dentro de los artistas confirmados también se encuentran Arturo Carmona, Aylín Mujica, Juan Rivera, Osmel Sousa y la reggaetonera conocida como La Materialista, entre otros.

