Netta afronta el bullying con amor

Cuando Netta Barzilai era muy pequeña aprendió de diversidad en una escuela de Nigeria. Debido a que su padre trabajaba en un proyecto ecológico en aquel país, ella y su familia se trasladaron desde Israel por cuatro años y ahí la cantante conoció lo que hoy nombra como “su lugar feliz”.

Sin embargo, al regresar a Hod HaSharon, la ciudad israelí que la vio nacer, se encontró con una cruda realidad: los niños le hacían bullying por su características físicas y otros detalles de su personalidad, llevándola en un extremo a sufrir bulimia.

En gran medida, dice, la música la ayudó a salir de aquella depresión y hoy quiere compartir ese mensaje para las personas que como ella, se enfrentan a las dificultades de encajar en una sociedad llena de estereotipos.

“Nigeria era un lugar completamente diverso, yo estaba en una escuela internacional donde había dos niños de Nigeria, un niño de Inglaterra y uno de Puerto Rico, como todos se veían diferentes no marcabamos diferencias, todos eran como una pequeña luciérnaga que brillaba con su propia luz única, era como si pudiera haber muchas luces”, recuerda.

“Al regresar a Israel de repente descubrieron que yo diferente porque estaba entre 40 niños blancos y durante muchos años me hicieron creer que no era digna de estar ahí, pero cuando llegó la música para mí fue muy terapéutico, cada vez que entro al estudio o me siento bien”.

Barzilai se convirtió en 2018 en la cuarta ganadora israelí del Festival de la Canción Eurovisión, el más grande del mundo en términos de audiencia. Desde entonces ha dedicado a hablar del respeto.

Una de sus últimas canciones, titulada “Playground Politica”, habla de romper las reglas en el recreo y dar paso a la diversidad; con frases como “dos pueden jugar el juego” y “el amor es el plan”, promueve la igualdad: “Es una canción de amor para la niña feliz que dejé en Nigeria. Es una canción por lo que el mundo debería sentir, por mi lugar feliz”, describe.

Aunque confía en que la sociedad actual está más pendiente de evitar las injusticias, ella aconseja a los jóvenes que ahora están enfrentando bullying que se acerquen a personas que los aprecian, en su caso, su mamá fue quien la guió a lugares donde podía sentirse mejor y explotar sus talentos. “Tratar de encontrar tu lugar es difícil pero también es divertido”.