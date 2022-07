Nerea Godínez recuerda al actor Octavio Ocaña tras nueve meses de su partida

Se cumplen nueve meses del fallecimiento de Octavio Ocaña, actor que interpretó a Benito Rivers en la serie mexicana “Vecinos”: Nerea Godínez, quien fuera su pareja, recordó los momentos que pasaron juntos, a través de redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje con sus seguidores.

El 29 de enero de 2021, Ocaña fue asesinado durante una persecución policiaca, de acuerdo con los primeros reportes de la fiscalía, el actor perdió la vida por un disparo de arma de fuego en la cabeza. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo, pues era una persona muy querida, tanto por otras celebridades como por fanáticos.

Nerea no olvida a Octavio Ocaña

Nerea subió a su perfil de Instagram un emotivo video que contiene diferentes imágenes de la pareja, donde están bailando, cantando y disfrutando con conocidos.

“Nueve meses y en este proceso vuelvo a sentir negación e ira ... por qué tú? ... por qué yo? ... por qué nosotros? ... Te necesito más que nunca, simplemente ya no siento nada”, escribió junto al material audiovisual.

Godínez añadió que el dolor por la pérdida del actor le provocó el efecto de no tener emociones: “Como si mi alma estuviera muerta, nada me emociona, nada me duele, nada me pone triste, como si me hubieran apagado. Sólo sé que te amo y que eso nunca va a cambiar ni un poco”.

Ante esto, recibió mensajes de algunos de sus seguidores que la apoyaron y “animaron”.

La usuaria @analeticiaocana comentó: “Te abrazo con todo mi corazón, este dolor vivirá en ti hasta que te toque partir terrenalmente, las aflicciones siempre nos acompañan, pero podemos recuperar la paz y las ganas hasta q decidimos cerrar el proceso de negación, tómate tu tiempo, ve a tu ritmo yo oro por ti. Te quiero mucho”.

Otros usuarios se identificaron con su situación: "Me hizo llorar bastante, me identifico, pero él no se ha muerto, sólo se ha muerto lo que teníamos juntos se apagó la chispa y me duele mucho porque es como si una parte de mí se muriera".



Además recordaron el personaje de Ocaña en la serie de televisión: “Por siempre Benito Rivers”.

Pese a que Nerea fue muy criticada tras el fuerte suceso, pues algunos aseguraban que con sus publicaciones y videos en redes sociales sólo buscaba fama, no ha dejado de externar sus emociones, incluso en meses recientes compartió que buscaría ayuda psicológica para superar la ausencia de Ocaña.

