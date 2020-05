Neill Rea mezcla misterio y humor para las nuevas generaciones

Este 2020 se cumplen 100 años de la publicación del primer libro de Agatha Christie, considerada la creadora de las novelas de misterio y asesinatos, género que parece no agotarse, muestra de esto es la serie The Brokenwood mysteries, el nuevo show de Acorn TV que, si bien no está basado en alguna novela de Christie en particular, está fuertemente influenciado por la escritora británica.

Para Neill Rea, protagonista de la serie, cuya segunda temporada estrena a través del servicio streaming el lunes 18 de mayo, es innegable la influencia de Agatha Christie en el programa, un género que, comenta, el equipo de la serie ha buscado mezclar con acción y comedia, adaptándose a las nuevas generaciones.

“Cualquier película o serie que hable sobre asesinatos y misterio claramente estará influenciado por (Agatha) Christie, es como negar que cualquier tragedia amorosa no está basada en (William) Shakespeare”, confesó el actor neozelandés en entrevista.

Para Rea, la razón por la que este género sigue tan vigente después de tantos años es porque le da poder al espectador de sacar sus deducciones al tener información que los personajes en la ficción no tienen y porque brinda la adrenalina del peligro.

“El asesinato y los misterios realmente atraen a todos, ¿no? Pero no todos pueden ser detectives, así que lo más cerca que puedes estar en tu vida cotidiana es ver un show que muestre todo esto, además hace que el espectador se involucre en tratar de descubrir quién lo hizo antes de que los detectives lo hagan, es como un juego, y hace sentir al público bastante poderoso”.

The Brokenwood mysteries sigue al detective Mike Shepherd (Neill Rea), quien siendo uno de los mejores en su ramo, es de los peores tanto en relaciones laborales como personales y quien tras ser enviado a la ficticia Brokenwood a resolver un crimen, se enamora del lugar y decide quedarse. Ahí, Mike comienza a chocar con su compañera de trabajo, Kristin Sims (Fern Sutherland).

“Mike, mi personaje, es un perro viejo que aprende algunos trucos nuevos al llegar a esta ciudad que aparentemente para él es inofensiva y que lo confronta con descubrir que no sabe todo”.

Neill está consciente que esta serie creada en Nueva Zelanda no es la única en su género, pero también sabe que la diferencia entre su show y otros es la manera en que el misterio se mezcla con la comedia y la acción.

“Lo interesante sobre Brokenwood es descubrir el motivo por el cual habría matado a su hermana o vecino, o jefe, es tan convincente como saber que lo hicieron. Los personajes harán que la gente regrese para toda la serie; cuando vi el primer capítulo me sorprendió ver lo alegre que era”.