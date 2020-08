A Nath Campos no la limita la música

Para aquellos inmersos en el mundo del Internet, las redes sociales y YouTube, el nombre de Nath Campos es uno de los más conocidos, al ser una creadora de contenidos que además canta.

Y aunque la youtuber explota también su gusto por la música, herencia de su padre, el productor musical Kiko Campos, prefiere ser considerada como una creadora de contenido.

“Porque así no te limitas, para mí es tener más posibilidades. Me gusta la música y es algo con lo que he crecido pero también disfruto de hacer otras cosas y las redes sociales y plataformas te dan la oportunidad de ser lo que quieras”, dijo.

Nat es una de las primeras confirmadas a la convención de creadores de contenido denominada VidCon, que originalmente se llevaría acabo a mediados de este año, pero tras la pandemia por el coronavirus tuvo que ser pospuesta y ahora se llevará a cabo del 6 al 9 de mayo de 2021 en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México.

“Siento que siempre hay una vara alta personal, como que cada quien se pone sus objetivos y metas pero ahora sí con esto ha habido mucha reflexión de qué quiero compartir con la gente, la gente está muy enojada, muy triste, muy nostálgica, ha habido muchas trabas en el camino en la cuarentena para las redes sociales. Ahora sí es momento de aportar, de decir qué quiero compartir porque estamos todos estresados, funge de apoyo”.

Llegar a este evento será un reto para Nath, pues aunque hoy ostenta millones de seguidores en sus redes, también es la primera vez que estará en un evento en vivo tan masivo, junto a otros creadores de otros países.

“Siento que es algo nuevo para México, tiene un montón de años en EU. Es un evento que a mí como creadora me aporta muchísimo. Aprendo un montón de personas que llevan años haciendo lo que yo hago. Aprendo cómo funciona el mundo digital”.

Para la joven, ser del gusto del público y mantenerte vigente es lo que más trabajo le cuesta.

“Hoy ya se enseña cómo es ser un youtuber, siento que hace unos años no era tan popular, no se sabía qué se necesitaba para hacerlo, incluso los creadores son más abiertos a platicar cómo funciona su proceso de creación, edición, grabación y eso ayuda a otros”, añadió.