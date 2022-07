Natanael Cano expone maltrato animal en Marruecos

El cantante de los corridos tumbados Natanael Cano se encuentra de visita en Marruecos y no dudó en compartir su experiencia en el continente africano. Pese a que posteó imágenes donde se le observa en una cena glamurosa, también se retrató con unos monos encadenados, lo que llamó la atención de los internautas.

Fue en Instagram donde Natanael compartió la foto y expuso la situación, asimismo posteo que el animal se llama Marco.



Captura.

Pese a la crudeza de la imágen, sus seguidores no hicieron comentarios negativos al respecto, algunos inclusive comentaron que la imágen les pareció buena, mientras que otros de sus fanáticos le pidieron que salvara a los monos.

"Esta es la mejor foto que he visto", escribió la usuaria carlyelvington75.

"Cómpralo y déjalo libre", opinó bourjac.21

Natanael indicó en una publicación que haberse fotografiado junto a la especie no significa que el maltrato animal le sea indiferente, pues está en contra de él, pero expresó que respeta las diferentes culturas: "y este me encanta, para qué hablar mal, pónganse pa lo suyo niños que aun así no estemos a favor esos monitos seguirán ahí, mínimo hoy comerá rico”,

En sus historias de Instagram se pueden ver otras fotos en donde reiteró su inconformidad con el trato que éstos reciben: "Pobrecitos", escribió junto a un corazón roto y un emoji, además agregó que llevaría alimento para los changos.



Captura.



Captura.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.