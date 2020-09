Natanael Cano siente responsabilidad de seguirle dando música a la gente y evolucionando el género de los corridos tumbados, de esa forma espera que más artistas salgan a la luz y se animen a tocar la guitarra y componer.

El cantante señala además que está pasando por una etapa nueva en su carrera con sus recientes lanzamientos.

"La gente se va a dar cuenta cuando escuchen las letras, tratan un poco de una temática diferente a la pasada", dice en entrevista.

"Las canciones, la voz y la letra está saliendo de una persona que se superó, batalló y ahora está donde está por su esfuerzo".

El joven proveniente de Hermosillo es el artista elegido para el mes de septiembre dentro del programa "Up Next" de Apple Music, que se encarga de mostrar artistas emergentes a través de sus plataformas.

A sus 19 años explica que se siente en un punto muy alto en su carrera en el que ha avanzado tanto en lo personal como musical y señala que eso se nota en su nueva música.

Al hablar sobre temas como las drogas y violencia en alguno de sus temas el joven de 19 años explica que se trata de una realidad que le tocó vivir.

"Son cosas que me pasan, yo me he inspirado en mí, en mi vida, en todo lo que estoy viviendo para hacer mis canciones, las letras, y creo que eso la gente lo capta más y lo agarra porque es algo real, sería algo personal que yo le estoy compartiendo a los fans", comenta.

"Creo que estos temas siempre se han hablado en la música en español o inglés, no creo que sea nada nuevo ni nada que cause problemas en el futuro, en el presente, cada quien puede escuchar o no mi música y mis letras pero yo creo que es algo que viene desde hace bastante tiempo y que hasta ahorita todos los artistas lo hacen".

Aunque comenta que ahora está más dedicado en otros puntos de su música, recuerda que incluso ha cantado a los cárteles pero no es algo que le de miedo.

"Gracias a Dios nos tocó estar en terreno de Estados Unidos y no en México porque en México es más peligroso aún hacer lo que yo hago, y lo que hacía porque yo antes también le cantaba a los cárteles mexicanos, personas de oficios ilegales", comenta.

"Creo que si en verdad debería de tener miedo lo tuviera pero no tengo nada de miedo, hasta ahorita estamos bien y creo que el público capta lo que es Natanael Cano y ninguna persona tiene la necesidad de hacerme daño entonces me siento muy confiado".

