Natanael Cano asegura que no existe en México otro artista con más talento y futuro que él

La polémica acompaña a Natanael Cano, el intérprete de corridos tumbados está dando de qué hablar por unas recientes declaraciones en las que asegura ser el único cantante mexicano con talento y futuro.

Natanel, de 21 años, cuestionó a sus seguidores en redes:

"Pregunta seria, ¿ustedes creen que en México hay alguien con más futuro, talento que yo?".

El mismo Cano respondió:

"Es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro, no creo. Pero estamos hablando de México nomás...".

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Natanael congregó a varios fans deseosos de tomarse fotos con él, sin embargo, advirtió que no se tomaría fotos con todos, que mejor un video grupal; su actitud dividió opiniones entre sus seguidores en la red, donde se puede ver el video de este momento.

Nata, como es llamado por sus fans, ya pidió a sus seguidores que no le soliciten fotos en la calle pues "le quitan tiempo".

Después precisó que no quiere ser tratado como un objeto, pues así se considera cuando los fans se acercan a tomarse fotos con él y no le preguntan cómo está.

Cano, que se encontraba en Europa, también dio de qué hablar luego de fotografiars en Marruecos con unos monos encadenados.



¿Quién es Natanael Cano?

Natanael es un joven mexicano nacido en Hermosillo, Sonora en 1991 que comenzó su carrera musical a los 13 años, inspirado en algunos interpretes de corridos como Ariel Camacho, Chalino Sánchez y Joan Sebastian.

A su corta edad el cantante de regional mexicano ostenta más de tres millón setecientos mil seguidores en instagram.



Instagram Natanael Cano.

Al parecer el público al que va dirigido la propuesta de Cano son los jóvenes que gustan del corrido tumbado, una corriente musical, que hace alusión a la violencia, sexo, y consumo de drogas, sus letras son explícitas con groserías y de contenido violento verbal.

Hace dos años se viralizó un video en el que atacó a Pepe Aguilar luego de que el cantante criticara a los corridos tumbados.

