Dunia Alexandra se sube al escenario del Círculo Teatral a presentar la obra Obésame mucho, un monólogo dirigido por Marta Luna y producido por Alberto Estrella, montaje hecho en respuesta al proceso legal contra la productora Mescala Films, por presunto despido injustificado y discriminación corporal.

Según su testimonio, fue removida del elenco de la serie Las muertas, producida para Netflix, tras una decisión atribuida a su físico.

“Lo hice para sentar un precedente, para que esto no le pase a nadie más. Nadie merece ser despedido por su apariencia física, sin siquiera tener la oportunidad de demostrar lo que puede hacer”, dijo la actriz a EL UNIVERSAL.

La comedia negra, actualmente en cartelera, narra la historia de una mujer con un cuerpo grande que vive su sexualidad sin censura. Para la actriz, el texto representa una postura clara: los cuerpos diversos pueden habitar personajes complejos.

“No hay concesiones. Si el personaje baila, bailo. No se trata de ‘cuidar a la gordita’”, señaló.

El proyecto coincide con el proceso que Dunia vive fuera de escena. En 2023 fue removida del reparto de Las muertas, serie producida por Mescala Films para Netflix.

Tras un mes de preproducción fue informada por la productora Sandra Solares de que los ejecutivos de la plataforma no la consideraban idónea para interpretar algún personaje, por su físico. Entonces inició un proceso legal por despido injustificado y discriminación.

“Desde que empecé me enfrenté a prejuicios: muchos decían que para qué estudiaba si no me iban a dar trabajo. Ahora estoy en un proceso legal porque me corrieron por mi peso. Esta obra es mi respuesta: sí puedo, mi cuerpo no me limita”.

Dunia no firmó contrato directo con la plataforma, por lo que la demanda recae sobre la productora y su representante legal, Sandra Solares. El caso sigue en curso.