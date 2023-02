Nadia Ferreira: conoce a la desconocida hermana de la esposa de Marc Anthony

Nadia Ferreira publicó el álbum de fotos de su boda con Marc Anthony en sus redes sociales. “Recuerdos de un día único, mágico e inolvidable”, fue el epígrafe que eligió para subir el carrete con el que cosechó más de 780 mil likes. Sin embargo, hubo un detalle que llamó rápidamente la atención en la postal donde posaba junto a sus seres queridos.

Lee también: Marc Anthony será padre por sexta vez, Nadia Ferreira confirma su embarazo

La hermana mayor de Nadia Ferreira, Eli, aparecía en una de ellas. Acompañada por su madre, Ludy Ferreira, y uno de sus sobrinos, la imagen acaparó la atención. Es que su hermana no se parece en nada a la supermodelo. A ella no le gusta para nada la exposición en redes y por eso no la habíamos visto muchas veces.



El sobrino de Nadia Ferreira, su madre, Marc Anthony, Nadia Ferreira y su hermana. Foto: Instagram @nadiatferreira

La cuñada de Marc Anthony tiene un hijo adolescente. Se trata justamente del joven que aparece junto a ellas en la foto. “Nadia de seguro es idéntica o que a su papá porque a su mamá no se le parece, pero su hermana es parecida a la mamá”, “Son tan diferentes”, “¿De verdad son hermanas? Pensé que era única hija”, son tan solo algunos de los mensajes que dejaron los seguidores bajo la postal.

Lee también: Esta es la suma de dinero que deberás tener para tatuarte como Eduin Caz de Grupo Firme

Si bien se sabe muy poco de la hermana de Nadia Ferreira, lo cierto es que hace un tiempo la modelo se refirió a ella. Según explicó la esposa del salsero en aquella oportunidad Eli era quien la cuidaba cuando era pequeña. Es que la madre de ellas trabajaba a tiempo completo y por ello la mayor se hacía cargo de la menor.



Eli, Ludy y Nadia Ferreira. Foto: Instagram @ludytferreira

En la actualidad, la cuñada de Marc Anthony vive en Paraguay junto a su hijo, en la localidad de Villarrica. En el lugar es propietaria de una tienda de regalos que se llama “Te va a gustar”. Además cuenta con una línea de accesorios que ella misma promociona desde sus redes sociales.