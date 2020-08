Yo cobro cuando salgo a un escenario, salto y sudo: Rels B

“Yo no me había dado cuenta de las cosas tan pequeñitas la felicidad que dan”, dice el rapero Rels B desde Mallorca, el paraíso que ha dejado en innumerables ocasiones por la música, pero que ahora vuelve a disfrutar gracias al encierro obligado por covid-19. Con una copa de vino y un cielo azul detrás de él, el rapero habla de esos pequeños placeres que ha descubierto en un momento de incertidumbre mundial.

"Estaba centrado en cosas mucho más fuertes, grandes, y la cuarentena me ha hecho ver que hay cosas que valen más que todo eso, al tenerlas ahora me he dado cuenta que no las tenía antes y eso estaba mal, me sentía mal de estar tanto tiempo fuera; sí mucho éxito, mucho viaje, mucho tour, pero no estaba disfrutando de mi mamá, de mi hermano, de mi casa ni de mis amigos ni nada, a mí me ha enseñado que las cosas hay que tomárselas con más calma y disfrutar de lo bueno", dijo a EL UNIVERSAL.

En estos meses sin conciertos, Skinny Flakk, como también lo llaman, se ha enfocado en lanzar temas con su sello; así como en hacer colaboraciones con otros artistas; sin embargo, algo que en lo que no ha querido incursionar es en los conciertos virtuales con costo.

“No me gusta y no creo que sea el futuro de la música el hacer los directos en el Instagram o en equis plataforma que dé dinero; está bien en una situación como ahora que nadie tiene otro entretenimiento que no sea la televisión, el Playstation o poner música en casa, si te hacen un directo así lo ves porque es lo que hay, pero llegar a cobrar por eso no lo veo del todo bien. Hice un directo al principio de la cuarentena aquí y mucha gente lo vio, pero no me pasa por la cabeza intentar buscar un negocio de eso porque ni siquiera es un arte, es algo que haces para darle algo a tus fans (...). Yo cobro cuando salgo a un escenario, sudo, canto, salto, lo doy todo, la gente ha pagado una entrada y hay que romperlo, allí sí, pero hacerlo en casa, no le veo futuro"

Algunas de las canciones que ha lanzado los últimos meses son “No te imaginas”, junto a Morad; “Para llegar arriba”; “No se perdona”, con Nathy Peluso, “Aleluya” y “Un Verano en Mallorca”, canción que quedará como un recuerdo de la pandemia.

"La canción se hizo al inicio de la cuarentena, parte del principio del estribillo de la canción era como que se estaba cometiendo un delito si me escapaba a ver a la chica que me gusta porque no se podía salir ni con el coche ni nada, todo empezó por ahí, luego evolucionó un poquito porque nos dimos cuenta que íbamos a estar todo el verano aquí. Al principio es algo muy fuerte porque estamos acostumbrados a una vida muy ajetreada y luego dices ‘ok, por primera vez en cinco años voy a estar en mi isla todo el verano, con mi mamá, con mi familia, disfrutando de mi isla que es preciosa, es un verano que al estar todo parado no hay extranjeros, no hay turistas, la isla está vacía, está toda para nosotros, es algo histórico ver la isla así de libre. De ahí sale toda esta canción".

Cambiando el discurso. Así como “Un verano en Mallorca” marca un periodo inolvidable en su carrera, en su vida personal y en el mundo, Rels lleva consigo canciones entrañables, que lo han vuelto un referente, como “A mí", que hace poco superó los cien millones de reproducciones en Youtube; pero también hay canciones con las que ya no concuerda, y aunque no especifica cuáles, dice que tienen que ver con un tono en sus barras.

“Soy una persona que ya no tiene ese discurso, yo empecé con unas barras mucho más… tenía barras que podían llegar a sonar machistas, que llegaban a hablar de cosas de las que ahora mismo no querría hablar; mi discurso lo he cambiado y estoy muy contento con mi manera de mostrarme ahora mismo, creo que es una manera bastante correcta, pero cada uno con sus cosas, también está la libertad de expresión, cada uno su movida; creo que tanto tener que ir con cuidado con las cosas que se dicen puede cortar un poco el arte y puede rebajarlo un poco, pero mientras no sobrepases de los límites, adelante con tus cosas y canta lo que tú quieras, con que no hieras a nadie fuertemente, con que no seas fuerte con el machismo, fuerte con el racismo o fuerte con tal, hay unos límites donde sí que se puede hacer”.

El cantante de “Reina de Pikas” agregó que más allá de cambiar su discurso, la diferencia entre sus canciones de antes y las de ahora tiene que ver con el paso del tiempo.

“Es que me hago mayor y hay cosas que no quiero decir, hay cosas que escucho que decía antes y digo ‘uff, esto no tío, esto no lo digas’, pero en ese momento lo sentía, de todo se aprende y de todo se mejora, ahora creo que tengo un discurso que no daña a nadie, y que por suerte gusta a la gente, pero cada persona con lo suyo”.

Prepara colaboración con Alemán. Aprovechando el encierro, Rels también está preparando una colaboración con Alemán, un artista que dice, tiene un discurso fuerte y es un colega admirable.

“La verdad es que no tenía nada cerrado hasta hace poco, pero con lo que te decía de la cuarentena que se ha podido contactar con más gente mucho más fácilmente, tenemos un contacto que estamos trabajando duro con Alemán, estamos trabajando música. La verdad es que es de los más duros de México, es de los que más me gustan”.

Desde su paisaje, Rels espera que pronto vengan tiempos mejores, tiempos donde pueda salir a dar conciertos de nueva cuenta, donde su equipo de trabajo, integrado por 12 personas, pueda retomar el ritmo y los viajes. También habla de México y los tacos, que le encantan, pero mientras todo eso vuelve, él se enfocará en el presente, sin obligarse a hacer discos.

"Por el momento sólo sencillos, no tengo nada claro, la verdad es que me limito a vivir y no quiero pensar en un disco por el momento, pero nada, lo que me ha enseñado la cuarentena es hacer lo que me gusta y disfrutarlo al cien por ciento, que somos unos privilegiados, así que no preocuparme con negocios ni cosas raras, ni álbumes, ni entregar esto ahora, después o mañana... lo que salga del corazón".