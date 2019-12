Van Halen defiende a Billie Eilish por no conocer a la banda

Wolf Van Halen, bajista de la banda de rock Van Halen, salió en defensa de la cantante Billie Eilish, quien hace unos días admitió no conocer a la banda durante una entrevista con Jimmy Kimmel.

El músico publicó en Twitter un mensaje en el que recomendaba escuchar la música de Eilish si es que antes no habían escuchado de ella, porque es “cool”. A su vez, para aquellos que no conocían el trabajo de Van Halen también se los recomendaba porque también son “cool”. El bajista escribió como conclusión a este escándalo que “la música se supone que debe unirnos, no dividirnos”, e invitó a escuchar lo que uno quiera y no juzgar por desconocer los gustos de los demás.



If you haven’t heard of @billieeilish, go check her out. She’s cool. If you haven’t heard of @VanHalen, go check them out. They’re cool too.

Music is supposed to bring us together, not divide us. Listen to what you want and don’t shame others for not knowing what you like.

— Wolf Van Halen (@WolfVanHalen) December 2, 2019