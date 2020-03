Twenty One Pilots encabeza primera edición del Festival Emblema

La diversidad de conciertos en México no para y el día de hoy se anunció la primera edición del Festival Emblema, el cual se realizará el 23 y 23 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los headliners son Twenty One Pilots y Gwen Stefani, mientras que artistas como One Republic, Empire of the Sun y Galantis figuran en el evento para ponerle variedad al género musical.

Por el talento latino se puede ver a Maná, Los Rumberos y Mala Rodríguez.

Los precios van desde los 1650 hasta los 2600 pesos.

La preventa será el 10 y 11 de marzo, mientras que la venta para el público en general será el 12.

Twenty One Pilots se presentó el año pasado en el Palacio de los Deportes con motivo de la gira The Bandito Tour.

Mientras que la intérprete de "Hollaback Girl" fue una de las artistas principales en el festival Machaca del 2019 en Monterrey.

La última vez que Empire of the Sun estuvo en México fue en el 2017. En esa ocasión se encargaron de cerrar el Festival Vaivén, en donde también estuvo Galantis.

rad