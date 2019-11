Taylor Swift es reconocida en los AMAs como la artista de la década

¡Aguas Madonna! que ya está aquí quien podría quitarte el trono como Reina del Pop, y es que Taylor Swift ha roto con paradigmas a lo establecido, gracias a su habilidad de componer y hacer música que la han llevado a tocar los cuernos de la luna y por tal motivo esta noche en los American Music Awards 2019 fue reconocida como la Artista de la década.

Debido a sus múltiples premios, altas ventas de discos y que desde los Beatles no se veía a alguien estar seis semanas dentro de la lista 200 de los Billboard, la cantante de "Me!" y "Shake it off" no era extraño que en los AMAs fuera reconocida con tan alto honor.

“Cuando me enamoré de la música fue cuando me di cuenta qué tan maravilloso era que un artista pudiera trascender en la vida de las personas. Cualquiera de los artistas que están aquí quiere crear algo que dure, lo que sea en la vida, y el hecho que este premio celebre una década de trabajo duro y de arte, diversión y recuerdos lo que más me importa son los recuerdos que he creado con ustedes y con los fans a lo largo de los años”, aseguró Taylor.

Antes de que recibiera tan destacado galardón, Taylor Swift ofreció un repaso por algunos de sus éxitos y hasta se hizo acompañar de Camila Cabello y Halsey, quienes al subir al escenario del Microsoft Theather enloquecieron al público asistente como a sus compañeros músicos.

La leyenda y gran voz de la música mundial, Carole King, fue la encargada de entregarle a la popera su reconocimiento como la mejor de la década que está a muy poco por terminar.

En la gala, Taylor Swift empató y rebasó al "Rey del Pop", Michael Jackson, quien contaba con 24 AMAs en su poder, hoy la cantautora con llevarse la del Álbum favorito del pop y Artista del año, ya cuenta con 25 en su poder.

