Super Bowl LIV: Revive los shows de medio tiempo de la final de la NFL

Este domingo 2 de febrero el mundo será testigo de un nuevo espectáculo del fútbol en la final de la National Football League 2020 (NFL), conocida también como el Super Bowl, que se disputará en el famoso Hard Rock Stadium de Miami.

Los protagonistas del encuentro son los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs. Sin embargo, también hay otro momento del evento deportivo que acapara la atención de los televidentes y los presentes, nos referimos al entretiempo. El mismo que, por primera vez, será animado por dos estrellas latinas: Jennifer Lopez y Shakira.

Las artistas conocidas mundialmente buscan dejar huella en el Super Bowl 2020, que se calcula será visto por al menos 100 millones de personas.

La actuación de la colombiana y la diva del Bronx es vista también como una forma de celebrar la cultura latina y resaltar a las mujeres en la industria musical, y así también lo siente la intérprete de “La bicicleta”.

“Es un momento muy importante para homenajear a los latinos y recordar la fuerza que somos en este país y en el mundo”, dijo la pareja de Gerard Piqué. “La música y el deporte comparten el poder de unificar a la gente y es lo que buscaremos hacer en nuestro espectáculo en el Super Bolw”, señaló por su parte J.Lo.

Los organizadores describieron la presentación de las artistas como “la más energética, colorida y con más genes en el escenario de la historia del Super Bolw”, que este año llega a su edición número 54.

Aunque la final de fútbol americano es lo más esperado por parte de los fanáticos del deporte, son los comerciales y el show del medio tiempo lo que más atención recibe a nivel nacional e internacional. Por ello, a continuación, hacemos un repaso de las últimas cinco presentaciones de los artistas que se presentaron en el entretiempo del Super Bowl

Super Bolw 2019: Maroon 5

Maroon 5, el grupo liderado por Adam Levine estuvo acompañado por los cantantes Travis Scott y Big Boi. El evento deportivo se desarrolló en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta en Georgia, Estados Unidos.

“Harder to Breathe”, “This Love”, “Girl Like You”, “She Will be Loved”, “Sugar” y “Moves Like Jagger”, son los temas con los que hicieron vibrar a los presentes. Levine bajó del escenario para estar mucho más cerca de sus fanáticos, y al finalizar su show se quitó la camiseta y concluyó junto a los cantantes de hip-hop Travis y Big Boi.

Super Bolw 2018: Justin Timberlake

En 2018, el cantante estadounidense fue el encargado de entretener a la audiencia durante el partido más importante de fútbol americano del año, que en aquella oportunidad se desarrolló en en el U.S. Bank Stadium, ubicado en la ciudad de Minneapolis, Minnesota.

La aparición que hizo Timberlake hace dos años en el Super Bowl lo convirtió en el artista que más veces ha intervenido en el entretiempo, pues participó en los 2004 y 2001.

Super Bolw 2017: Lady Gaga

Lady Gaga fue la artista que encabezó la actuación del Super Bolw 2017 y no contó con ningún invitado especial. La cantante estadounidense apareció en el escenario luciendo un overol e interpretó “Just Dance”, “Bad Romance” y “Born This Way”.

Su presentación contó con una flota de 300 drones, siendo la primera vez en la historia que estos fueron utilizados en un evento televisado. El evento deportivo se desarrolló en el Estadio NRG, ubicado en la ciudad de Houston, Texas.

Super Bolw 2016: Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars

En aquella oportunidad el evento deportivo se desarrolló en el Estadio Levi’s de Santa Clara, California y la banda británica Coldplay fue la encargada de abrir el show con la canciones “Viva la vida” y “Paradise”. Minutos después apareció Bruno Mars para interpretar “Uptown funk”, causando la euforia del público con sus coreografías. A mitad del espectáculo apareció Beyoncé con su tema “Formation”. El show recibió muy buenas críticas.

Super Bolw 2015: Katy Perry, Missy Elliott y Lenny Kravitz

La 49 edición del Super Bowl se llevó a cabo el 1 de febrero de 2015 en el Estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale, Arizona. Katy Perry fue la artista principal, mientras que el cantante Lenny Kravitz y la rapera Missy Elliott estuvieron como invitados especiales.

La actuación de Perry atrajo una audiencia de 118.5 millones de espectadores, esto lo convirtió en el espectáculo de medio tiempo más visto de la historia del Super Bowl al superar por 3.2 millones el espectáculo de Bruno Mars en el 2014.

