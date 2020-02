The Smashing Pumpkins acompañará a Guns N´Roses en EU y Canadá

Los amantes del rock han recibido una buena noticia pues Guns N´Roses anunció quiénes serán sus teloneros en Estados Unidos y Canadá y se trata de The Smashing Pumpkins.

La banda liderada por Billy Corgan acompañará a Axl Rose y compañía durante los shows en Philadelphia, Detroit, Toronto, Washington, East Rutherford y Boston durante el mes de julio.

Cabe recordar que los intérpretes de "Welcome to the Jungle" se presentarán el próximo 14 de marzo en el Foro Sol, ya que forman parte de la 21° edición del festival Vive Latino.

Guns N' Roses es una banda de hard rock formada en 1985 en Los Ángeles y actualmente está conformada por Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer y Melissa Reese.

Smashing Pumpkins es un grupo de rock que se formó en 1988 en Chicago integrado por Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin y Jeff Schroeder.

