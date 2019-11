Siddhartha, de los tambores de Zoé al Auditorio Nacional

En su memoria no hay indicios de querer ser cantante, pero en su futuro hay una presentación en el Auditorio Nacional.

Siddhartha es un músico tapatío que entró al mundo de la música como baterista del grupo de rock Zoé, tres años después decidió emprender su camino solo, lejos de la batería.

“Nunca supe que quería ser cantante, o sea, me gustaba y grababa mis maquetas pero no pensé que me iba a dedicar a esto; de hecho, me ha costado mucho creerme mi rol y por mucho tiempo me sentí inseguro de estar haciendo esto porque al final yo no tenía un aprendizaje ni nada que ver en esto”, confesó.

Su primer disco “Why You” representaba la interrogante que él mismo se hacía: ¿Por qué yo? e incluía un cuadernillo de 11 imágenes en las que se le veía en un desierto, cada imagen lo acercaba más a las letras, simbólicamente esto resolvía el problema: por que sí, según el cantante.

“Cuando yo inicié este proyecto era la primera vez que experimentaba con otra faceta y otro rol, nunca me había subido a cantar en un escenario, a ser la voz de ningún proyecto, estaba acostumbrado a estar cubierto de tambores y siento que de mi primer disco a la fecha he aprendido mucho de asumirme como portavoz y cantante pero realmente fue un experimento”.

El próximo 6 de diciembre dará un concierto en el que presentará su quinto álbum de estudio titulado “Memoria Futuro”, un proyecto que le tomó dos años armar y con el que relata una historia acerca de su vida.

“El título dio pie al disco, antes de las canciones decidí que estas dos palabras serían la base como dos capítulos: de mi pasado y mi futuro. Los capítulos hacen referencia a mí, a lo que me pasa”, contó.

Este es el primer disco del cantante en el que no se involucra instrumentalmente, sólo compuso las canciones durante varios viajes en los que cada lugar lo inspiraba, por ejemplo el tema que da nombre al álbum lo compuso en Puerto Vallarta.

“Memoria Futuro es la canción que más trabajo me costó hacer, como que no llegaba al punto, es un tema que derivó de otras diez canciones previas y estuve a

nada de descartarla porque no se daba pero de pronto en un buen día se empezó a descoser y ahora encabeza el proyecto”.

La canción fue publicada el 11 de noviembre y hoy tiene 129 mil reproducciones mientras que las entradas para su show en el Auditorio Nacional están agotadas, el cantante ha preparado el espectáculo para esta noche desde hace seis meses y en él hará un repaso por su discografía pero además interpretará los siete capítulos de 10 en total que componen al disco y que ha ido estrenando durante todo el año.

“Sigo disfrutando hacer shows para pocas personas y lo sigo haciendo cuando vamos a otro país o una ciudad más pequeña, me gusta tener la cercanía del público, pero luego llegas aquí y sí da un poco de nostalgia ver ese recorrido desde los primeros momentos que fuimos recolectando audiencia y creo que esta presentación es un buen momento para recapitular todo lo que hemos logrado”, dijo.

Los encargados de abrir el concierto será la banda argentina El Cuelgue y según Siddhartha esta colaboración es su aporte al apoyo de nuevas bandas.

“Ellos ya tienen su público en su país, entonces es como que `ahora que tu estarás por acá, te abro esta puerta que es la que tenemos nosotros a la mano` con la intención de que también, no ellos en específico, pero las bandas y los proyectos nos ayudemos a abrir los espacios que son más difíciles para nosotros, es para que nos echemos la mano mutuamente”, finalizó.

rad