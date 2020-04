Reprograman el Corona Capital Guadalajara debido al coronavirus

A través de sus redes sociales, el Corona Capital Guadalajara dio a conocer que será reprogramado de sus fechas originales debido a los problemas causados por la pandemia del coronavirus. Ahora, el festival será el 12 y 13 de septiembre.

"Esto nos permitirá no desviar la atención de lo que apremia en nuestro país, al mismo tiempo, tener las condiciones adecuadas para poder ofrecerles la experiencia musical a la que están acostumbrados", expresó el evento mediante un comunicado.

Los seguidores se manifestaron en los comentarios, en donde muestran sus comprensión ante la situación.

Aviso importante #CoronaCapitalGDL se reprograma para el 12 y 13 de septiembre. pic.twitter.com/tmqg3F13or — Corona Capital Guadalajara (@CCapitalGDL) April 2, 2020

Hasta el momento no hay información en relación a la presencia de las bandas que ya estaban confirmadas.

Cabe mencionar que algunos grupos también se presentarán en el Pal Norte, como es el caso de The Strokes.

Está será la tercera edición del festival y los grupos que estaban en el cartel original además de los neoyorquinos, son Kings of Leon, Foals, Death Cab For Cutie, Two Door Cinema Club entre otros.

