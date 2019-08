"Queja pública de Joy por discriminación es importante para la comunidad LGBT+"

Para la abogada Alehlí Ordoñez, directora de Ledeser A.C., que la vocalista de Jesse & Joy haya hecho una queja pública es un punto importante para la comunidad LGBT+.

“Este llamamiento a la autoridad puede ser el inicio de un cambio”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Creo que al menos las autoridades sí saben algo y es que hay una madre lesbiana en México con una plataforma bastante visible que no se va a quedar callada y eso puede ser la semilla de un cambio”, comenta.

El 16 de agosto Joy y su pareja Diana acudieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores a tramitar el pasaporte de su hija Noah y entre los documentos que les pidieron estaba la fe de alumbramiento, que normalmente no es solicitado cuando se trata de una pareja heterosexual.

La pareja se comunicó con Alehlí quien es defensora de los derechos de la comunidad LGBT+ y que asesoró a la pareja para el trámite de su acta de nacimiento.

“Le pidieron este documento que no se encuentra en el centro de los requisitos ni de ley ni que son parte del listado de internet. En ese momento me llamó Diana y me dice “Me están pidiendo esto. Dicen que necesitan saber quién es la madre biológica, eso no tiene sentido”, relata.

“Por qué tendría que estar preguntando el personal de la Secretaría quién es la madre biológica y además qué se entiende por biológico, parece una pregunta súper inofensiva y no lo es”, añade.

La abogada explica que se debe dar seguimiento y realizar los cambios pertinentes que no sólo queden en una cláusula de no discriminación sino en poner al alcance de su personal la información necesaria para evitar la discriminación.

Alehlí comparte que la pareja estaba indignada pero ahora está más tranquila. Luego de seis horas de espera lograron tener el pasaporte.

“Creo que es algo que las dos comparten, una indignación legítima, una digna rabia por lo acontecido pero muchas ganas de ayudar en la causa, que la voz de Joy pueda ser útil a la comunidad. Eso lo hemos platicado un montón”.

Alehlí explica que desde 2010 con el matrimonio igualitario la SRE no ha corregido sus tácticas, de ahí que estos casos sucedan cada día.

“La gran pregunta ahora es cómo le va a hacer la Secretaría para hacer el compromiso que acaba de realizar Marcelo Ebrard. Familias como Joy hay muchas, gente que presenta un acta de nacimiento y enseguida se duda de la legalidad”, comenta.

“La duda no puede basarse en la orientación sexual de las personas”.

