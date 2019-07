The prince karma mantiene su sonido sin estudiar música

“Todo es cuestión del karma, lo que das recibes”, bajo esa idea es que se mueve The prince karma.



El músico forma parte del colectivo creador del tema “Later Bitches” y que el próximo 2 de agosto estrenará el sencillo “No more”.



El proveniente de República Dominicana ha visto crecer poco a poco su carrera, de tocar en fiestas a tener más de 56 mil reproducciones del sencillo “Later Bitches” en YouTube.

“Siempre trabajé como disk jockey, hacía fiestas latinas por aquí y por allá, en bodas, en todos lados y de repente dije ¿por qué no creo mi propia música si tanto me gusta? y así empecé, sin ir a la escuela, sin hacer nada, sin estudiar la música. Terminé el bachiller, entré a la universidad pero tuve que irme de mi país y aquí estoy”, relata en entrevista.

El dj participó el pasado fin de semana en un concierto de una estación de radio mexicana en el Pepsi Center del World Trade Center. Comenta que su instrucción musical ha sido más lírica y por ahora no busca tomar algún estudio pues eso rompería con su esencia.



“Mi música los une, yo he ido a festivales y he levantado banderas de países que ni conozco. A mí me han dicho que soy de Puerto Rico, en las redes dicen que soy turco, otros que soy de República Dominicana, me han dicho que soy de tantos países y me siento bien”.



“Como ha sido todo natural quizás estudiando pierda la esencia, mejor me mantengo así por el momento”, se sincera.



The Prince Karma planea próximas colaboraciones, adelanta que le gustaría grabar con alguien que no tenga que ver con la industria de la música.



“Un petrolero, alguien que no tenga nada que ver con la música pero que le interese y yo le meta ese sentimiento en el corazón. Hacerle nacer ese artista que tiene dentro”.

al