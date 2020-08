Pimpinela evoluciona en sus discusiones con "Payaso"

En 1997 Lucía Galán cantaba con valor "A esa", junto a su hermano Joaquín, con quien conformó el dúo Pimpinela, reclamaba con fuerza a un hombre su infidelidad. "Que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias", entonaba entonces. Hoy 23 años después los hermanos retoman el tema pero ahora esa mujer es capaz de alejarse y decir: "Yo creí en ti y eras un fracaso".

"La mujer que yo represento en todos estos años ha dado un paso al frente muy importante para preservar y cuidar su autoestima, para decir basta, no necesito este tipo de relación, no quiero este tipo de personas en mi vida, entonces el personaje que yo encaro ya no necesita gritar tanto ni estar tan enojada y tan furiosa", contó Lucía Galán en entrevista.

Con su nuevo tema, "Payaso", Joaquín también experimenta una nueva etapa, pues por primera vez él no es actor en la ficción teatral que cada una de sus canciones plantea, sino que juega el papel de lo que realmente ha sido durante toda su carrera: compositor. Frente a un piano ve pasar la historia que es interpretada por su hermana y otro actor.

"Me sentí aliviado", bromea. "Me gustó porque también es algo novedoso que no sea yo la pareja de Lucía y que me hayan remplazado por primera vez en tantos años, me gusta que se muestre lo que pasa en la cabeza de un compositor, cuando tu haces una canción estas imaginando cosas como un guionista o un director pensando en su película, él se imagina todo lo que quiere que pase cuando se haga realidad y me parecía bonito ponerme del lado del compositor e ir mostrando lo que se está viendo en mi cabeza", contó Joaquín Galán.

El encargado de sustituir en la actuación a Joaquín fue el argentino Diego Olivera, que con este video retoma su carrera actoral luego de una pausa, convencerlo no fue difícil, según cuentan los hermanos Galán, pues al ser compatriotas, han sido grandes amigos desde hace años.

"Cuando llegó la hora de pensar en quién podría acompañarnos para este videoclip pensamos en él primero porque siempre tenemos que sentirnos cómodos trabajando con alguien, llevarnos bien y tener la misma energía y después, por supuesto, sumar el talento y la expresión así que era el candidato indicado, él se iba de nuestro país a Estados Unidos y retrasó su vuelo para poder filmar con nosotros, fue un placer", contó Lucía.

"Diego me reemplazó tan bien que ya no sé si podré yo seguir con Pimpinela, es la ventaja que él no canta ni compone", agregó entre risas Joaquín.

El video que se estrenó el primero de agosto tiene más de 700 mil reproducciones y es parte de la nueva etapa de Pimpinela, en la que también se incluye el sencillo "Traición", que retarata un romance homosexual.

rad