El último año no ha sido uno de los mejores de Ozzy Osbourne, pues el viejo rockero de 71 años ha tenido que afrontar diferentes problemas de salud encadenados que le llevaron a posponer por dos veces su gira de despedida. Y por su fuera poco, ha empezado 2020 confesando que tiene Parkinson.

Sin embargo, parece que tiene una visión muy clara de su momento actual y que pretende apurar su vida cuanto pueda. "¿He pensado sobre cuando llegue mi momento? Lo he pensado, pero no me preocupa. No estaré aquí en otros quince años o lo que sea, no mucho más que eso, pero no me detengo en ello. Es algo que nos va a pasar a todos", ha declarado a Kerrang!, uno de los sitios más importante de noticias sobre el rock y sus derivados.

En esta línea, ha explicado a la publicación que sólo quiere sentirse de nuevo como antes de que empezaran sus problemas. "¿Soy feliz ahora? No", ha remarcado, añadiendo: "No tengo mi salud. Eso me dejó sin palabras, pero todavía estoy aquí. De hecho, me preocupaba más la muerte cuando era más joven. Sólo trato de disfrutar las cosas lo más posible, a pesar de que a veces sea tan difícil".

No es la primera vez que Ozzy se expresa en estos términos, pues hace dos años, justo antes de que empezaran sus problemas de salud -neumonías, quirófanos y días en la UCI-, ya dijo a Rolling STone: "Es una mala zona cuando estoy sólo en mi cabeza. Siempre estoy en plan 'muerte, vas a morir, va a haber una guerra, Donald Trump nos va a mandar a todos al infierno'. Probablemente él lo haga".

El músico anunció que padecía Parkinson en "Good Morning America", programa televisivo de gran audiencia en Estados Unidos donde confesó: "Se me adormeció este brazo por la cirugía, mis piernas se mantienen frías. No sé si eso es el Parkinson o qué, pero ese es el problema. Porque se cortaron los nervios cuando hicieron la cirugía. Nunca había oído hablar de dolor en los nervios y es un sentimiento extraño".

En cualquier caso, Ozzy Osbourne tiene previsto volver a los escenarios este año con conciertos en Norteamérica y Europa. Además, publicará su nuevo álbum de estudio, en el que cuenta con una banda sustentada por el bajo de Duff McKagan de Guns n' Roses y la batería de Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, así como con amigos invitados como Elton John, Slash, Tom Morello y Post Malone.

