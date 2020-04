"One World, Together at Home" el festival virtual que combate el coronavirus

Sin importar si se es acaudalado, si se es anglosajón o latino, si se es empresario o barrendero, si se vive en Japón o la patagonia, toda la humanidad se ha enfrentado desde hace tres meses a un enemigo en común, el Coronavirus.

Esto ha hecho que la mayoría de la población mundial tenga que refugiarse en sus hogares para enfrentar a este letal virus. Esto en lugar de dividir a los millones de habitantes del planeta, sólo ha hecho que se unan más y "One World, Together at Home" es la bandera en la que este sábado todos se unieron en un solo himno.

Esta iniciativa impulsada por estrellas como Lady Gaga buscó reunir a un centenar de estrellas de la música, el deporte, la cultura y la política para recaudar fondos a través de una una transmisión especial de casi ocho horas de duración, misma que buscó replicar lo que en 1985 se hizo en el “Live Aid”.

Desde las 13:00 horas de este sábado el espectáculo dio inicio a través de redes sociales. Twitter y Facebook se comenzaron a inundar, durante seis horas, con las actuaciones de cantantes como Ellie Goulding o el grupo The Killers cantando una versión acústica de su éxito “Mr. Brightside”.

Entre canción y canción fueron apareciendo algunos mensajes de personalidades como David Beckham quien animó al público a perfeccionar su técnica con el balón desde casa.

También se pudo apreciar los mensajes Matthew McConaughey, quien resaltó que en estos complicados momentos también florece la generosidad y bondad de la humanidad.

También hubo mensajes de autoridades de todo el mundo y las de México no faltaron como la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum o la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Por su parte la actriz Sarah Jessica Parker exaltó la labor de todos los enfermeros y médicos, quienes se han enfrentado en esta lucha. Especialmente felicitó a aquellos que trabajan en el hospital Elmhurst de Nueva York.

Tras seis horas de transmisión a través de las redes sociales, el show se mudó al canal TNT donde durante dos horas se presentó un talento internacional, quienes pedían donar para la atención de la pandemia.

El trío conformado por Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert fueron los encargados de abrir el show que dio inicio con Lady Gaga interpretando desde la intimidad de su casa el tema “Smile”.

Este show reunió a más de 150 artistas, cada uno desde su respectivo confinamiento uno de los más esperados fue Paul McCartney, quien cantó el tema “Lady Madonna”.

También se dieron cita en este espectáculo transmitido a nivel global Stevie Wonder, Elton John, The Rolling Stones cantando “You can´t always get what you want” y Taylor Swift con el tema “Soon you´ll get better”.

Los latinos no se quedaron atrás y uno a uno fue mostrando su talento y por que hoy se disputan un lugar en la escena internacional.

Jennifer López entonó “People” y se ayudó solo de su voz, dejando atrás sus conocidos movimientos sobre el escenario.

También estuvo Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Anitta y J Balvin, que se repartieron entre el concierto principal y las actuaciones previas.

Veteranas en la industria como Alanis Morissette, Chris Martin y Celine Dion no pudieron faltar.

Al final fue Celine Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga, entre otros, quenes cerraron el show, interpretado la canción “The prayer”.