¿Odias las matemáticas? Estos cantantes enamoraron con ellas

Sí, las matemáticas son todo un tema para muchos estudiantes de cualquier nivel. ¿Y eso para qué me sirve? ¿Cómo voy a aplicarlo en mi vida futura? son algunas de las preguntas que históricamente se han escuchado (y posiblemente se escuchen) en las aulas.

El programa PISA (Programa para la evaluación Internacional de Alumnos), reveló que el 35% de los estudiantes mexicanos no obtuvo el nivel mínimo de competencia, pero te sorprenderá saber que las matemáticas sí sirven, tanto, que muchos cantautores mexicanos y extranjeros han hablado de amor y desamor con ellas. Aquí te compartimos unos ejemplos.

"Matemáticamente", Álvaro Carrillo.

Cuando tenía 19 años, el compositor oaxaqueño Álvaro Carrillo (“Sabor a mí”, y “El Andariego”) creó “Matemáticamente”, canción en la que utiliza términos de trigonometría y cálculo como “curva”, “seno”, Constante”, y no para quebrar la cabeza, sino para hablar del amor por una mujer. El 2 de diciembre pasado, en el marco del centenario de su natalicio, las hermanas García lanzaron esta verisón.



“Matemáticamente calculé/ que tiende al infinito mi querer/ y aunque yo valga cero para ti tú sigues siendo base/ la base sublime de mi padecer./ Si integraras mi vida con tu amor/ restarías al mundo de nosotros dos/ te seguiría constante contemplando la curva sensual/ que el seno de tu pecho caprichosamente puede hacer variar”.

"Conteo regresivo". Gilberto Santa Rosa

El salsero Gilberto Santa Rosa también utiliza los números en “Conteo regresivo”, una canción que habla de una relación que ha llegado a su fin. El conteo regresivo comienza del número diez, utilizando los números como fechas, como horas pero también como parte de otras palabras.

“(10) Diez lo que te canta todo el mundo/ (9) ‘Nue...venido’ a casa en casi un mes/ (8) O chocas con la verdad, no finges/ (7) Si he tenido fallas tú también / (6) Se hizo tarde para ser felices/ (5) Sin comentarios, yo lo sé/ (4) cuatro mil razones hoy nos sobran/ para terminar con este estrés (3)/ (2) Dosis de amor hacen falta/ Pero ninguno (1) sucedió”.



"Pi", de Kate Bush

La cantante y compositora británica Kate Bush compuso una canción sobre el número Pi, el signo equivalente a 3.1416… y que es el resultado de la relación entre longitud de una circunferencia y su diámetro. La canción está dedicada nada más y nada menos que a un hombre obsesionado con los números, y dice algo así como

"Sweet and gentle sensitive man, with an obsessive nature and deep fascination for numbers”. La cantante incluye en esta canción todos los números que integran Pi.



¿Conoces más canciones que incluyan las matemáticas en sus letras?

