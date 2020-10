Nothing But Thieves ofrece íntima velada online con falsos aplausos

Con aplausos falsos y con un ambiente muy íntimo y relajado, la banda británica Nothing But Thieves ofreció un concierto explosivo vía online, en el que estremeció a todos sus seguidores al interpretar varios de sus éxitos.

El show arrancó un poco antes de las 20:00 horas y una oleada de mensajes llenos de alegría comenzaron a invadir el chat de la plataforma, “éste es el concierto del año”, “son los mejores”, “los amo”, “esto vale cada centavo y más”, fueron algunos de ellos.

Desde que la banda inició con los primeros acordes de su tema “Impossible”, seguido de “Forever and ever more” y “Free If we want it”, se podía notar la adrenalina y la entrega en cada uno de los integrantes, que tras varios meses, por la pandemia, no habían podido pisar un escenario.

“Muchas gracias por estar aquí, espero que lo disfruten”, fueron algunas de las palabras que dijo Conor Mason al saludar a sus seguidores que lo estaban viendo a través de la plataforma digital.

La nueva modalidad de hacer shows por streaming, a muchos artistas les causa desconcierto y rareza, especialmente porque le están cantando a una cámara y el vocalista no fue la excepción, porque al estar tan concentrado en la música, se le olvidó que no había público presente, así que cuando terminó de cantar “Trip switch”, dijo “gracias” esperando recibir los aplausos.

Las risas de sus compañeros no se hicieron esperar y para que no se sintiera mal, le pusieron aplausos falsos, seguido del tema de despedida del programa “Curb Your Enthusiasm”, que es usado en los videos con “epic fails” de internet, en donde agregan al final una pantalla negra con créditos.

Tras el divertido momento el cantante se fue atrás del escenario para iniciar el momento acústico de la noche, “Bueno pasaremos a nuestro segundo escenario para estar de una manera más íntima y disfrutar nuestras canciones más profundamente”, así comenzó con “You know me too well” y terminó con “Itch”.

En el escenario los músicos se colocaron en círculo para mirarse unos con otros y no sentir que le tocaban al aíre, así que, al verse en todo momento durante el show, bromearon entre ellos y trataron de pasársela bien.

“Esta es una de las nuevas, no podíamos esperar tocar esta canción en vivo, espero que la disfruten”, dijo Mason antes de cantar “This feels like the end”.

Después de una hora aproximada de espectáculo, en donde interpretaron “Dreams”, “Sorry”, entre otras, se despidieron con “Is everybody going crazy?” y “Real love song”.

“Nos vemos pronto”, fueron sus palabras de despedida antes de cortar con la transmisión.

