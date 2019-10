[email protected]

La magia del llamado rey del pop se dejó sentir la noche de ayer en el Centro Cultural Teatro I, con el regreso del espectáculo "Forever. The best show about of king of pop", que estará sólo este fin de semana en la Ciudad de México.

Una alfombra roja recibió a la gente en la entrada del recinto, donde lo mismo pasaban fanáticos caracterizados como Michael Jackson, que familias completas que iban a disfrutar de la música de su ídolo, que este año cumplió una década de su partida.

Sombreros, guantes blancos con pedrería, playeras con la imagen del cantante, entre otras cosas, es lo que el público podía encontrar en el lobby del recinto, para vestirse ad hoc a la temática del espectáculo que estaba a punto de comenzar.

El CCTI es uno de los teatros más grandes de la ciudad y sus 2 mil 200 butacas estaban totalmente ocupadas. En punto de las 21 horas se comenzó a proyectar en el escenario imágenes de Michael Jackson, con mensajes que destacaban lo enorme que es este artista, comenzando por ser el artista con más ventas en el mundo, haber obtenido 13 premios Grammy, pero sobre todo por haber sido un gran filántropo, al ayudar a alrededor de 39 organizaciones no gubernamentales con causas humanitarias y medioambientales.

La noche comenzó con un recorrido por los éxitos de los Jackson Five, agrupación que estuvo formada por los cinco hermanos Jackson, Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael, siendo éste el menor pero el que más destacó desde el principio. Fue así que temas como sencillos como "I Want You Back" y "ABC", se dejaron escuchar en las voces de siete magníficos cantantes (Bilonda, Rafa Blas, Chipper, Lola Dorado, Carlene Graham, Lenny Jay, Aser León y Kery Sankoh), que en equipo trataron de darle al público la sensación de estar frente al rey del pop en este homenaje.



Un homenaje a Michael Jackson. Foto: Sughey Baños/EL UNIVERSAL

“Michael Jackson está más vivo que nunca, a través de su música y su mensaje que ha llegado a varias generaciones”, dijo Carlene Graham.

A partir de ese momento se recrearon los temas y coreografías más representativas de Michael Jackson, como "Beat it", "Billie Jean", "Black or white", "Smooth Criminal" y "They don't care about us", que hicieron que la gente sacara su celular para registrar el momento, pero la mayoría prefirió disfrutar el momento y participar aplaudiendo.

Pero sin lugar a dudas uno de los momentos más esperados fue "Thriller". Zombies aparecieron entre el público mientras una espesa niebla cubría el escenario y la primera sección de butacas.

Entre los espectadores había una considerable cantidad de niños, algunos estaban emocionados viendo la caracterización de los bailarines y otros asustados y llorando por lo sorpresivo que había sido su aparición, pero al final todos quedaron encantados por este número.

Después de dos horas de show la compañía se reunió en el escenario para agradecer el aplauso, pero el público se puso de pie para aplaudirles y ellos respondieron con una fiesta donde el baile fue el protagonista, así terminó la primera noche de Forever en la Ciudad de México, donde permanecerá hasta este domingo 27 de octubre.

rad