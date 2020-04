Michael Bublé desplaza a Yuri y Pandora

El cantante, quien se presentaría en México del 23 al 25 abril, debió posponer sus conciertos en la Arena Ciudad de México debido a la cuarentena que vive el país a causa del coronavirus y, entre los daños colaterales, está también el espectáculo de "Juntitas Tour", con Yuri y Pandora, quien se presentaría el 6 de noviembre en el mismo recinto, pero para acomodar las nuevas fechas del cantante canadiense, las cantantes tuvieron que ceder su fecha y pasarla para el 28 del mismo mes, dejando así a Bublé del 5 al 7 de noviembre.

A Camila Valero la inquieta el futuro

Camila Valero, actriz e hija de Stephanie Salas, guarda desde hace ya más de una semana cuarentena por decisión propia y la pasa bien, pero confiesa que a veces la asalta el futuro y no sabe cuándo va a volver a trabajar, pues estaba estudiando propuestas y ahora, por el coronavirus, no sabe cuándo se reactivará todo. Por suerte, dice, aún no se las ve negras, pero todo tiene un fin.



Giovanna Zacarías la pasa con Pucca

Los perros son buena compañía en el encierro y Giovanna Zacarías tiene en Pucca a un amigo, El pequeño can ha estado con ella desde que hace más de una semana se tuvo que guarecer la actriz, que trabajaba en la serie El asesino del olvido y que paró debido a la contingencia sanitaria.