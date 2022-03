Mexicano toca con Coldplay, gracias a un incendio

Un pequeño incendio durante el concierto de Coldplay en Monterrey le dio la oportunidad a Bernardo Santos, un joven de 17 años, de subir al escenario y tocar el piano en la canción “Gravity” frente a más de 58 mil personas.

Ni en sus mejores sueños Santos se imaginó que podría conocer a su banda favorita y mucho menos tocar junto a ella en un concierto.

Desde que su papá compró los boletos, pensó en hacer una pancarta en la que pedía que le dieran una oportunidad de tocar el piano. Cumplió su objetivo: Chris Martin la vio, pero con señas le dijo que no.

“La persona que ayudó a cargarme de hombros fue mi primo y las personas que estaban alrededor de mí me ayudaron para que Chris pudiera ver mi pancarta, al inicio si vio mi pancarta y con los brazos hizo una señal de que no se iba a poder y me pidió una disculpa”, comparte a EL UNIVERSAL.

Satisfecho de que Chris lo haya volteado a ver, se quedó tranquilo y siguió disfrutando el concierto, hasta que un pequeño incendio detrás del escenario empezó, de acuerdo con el estudiante de preparatoria, el cual pudo haberse originado por la pirotecnia, y fue entonces que le cambio la vida

"Tres canciones después, sucedió el incidente, hubo un pequeño incendio en el escenario, y en lo que arreglaban la situación para dar más ambiente, porque esto sucedió en el punto más alto del concierto, Chris se acordó de mí y fue a la esquina donde estaba yo y cuando menos sentí ya estaba arriba tocando con él", explica.

Todo sucedió muy rápido, señala, pero aun así será una experiencia que nunca olvidará, sobre todo el momento en que el líder de Coldplay le tocó el hombro para tranquilizarlo y que pudiera tocar bien la canción.

"La verdad, sigo procesando todo lo que ha pasado, me siento muy sorprendido y ha sido un cambio muy radical en mi vida. Estando en el escenario sí sentí un poco de nervios, los tuve que controlar. Chris

Martin también me vio muy nervioso, me tranquilizó, me sobó el hombro y me dijo al oído que me relajara porque sólo era música; entonces, me dejé llevar y toqué y todo salió muy bien”, recuerda.

Ahora, con más tranquilidad, ha pensado las cosas y desea agradecerle la gran oportunidad que le dio su ídolo al subirlo al escenario, porque eso le abrirá más puertas en su futuro.

“Cuando terminó me agarró y me llevó hacia enfrente del escenario me subió los brazos y fue algo increíble, algo que jamás voy a olvidar”, expresa.

