Megadeth regresa a México en el festival Hell & Heaven 2020.

La décima edición del festival Hell & Heaven contará con la presencia de Megadeth, uno de los actos más esperados de la noche.

La cartelera del festival de metal 2020 ha anunciado a los artistas que estarán presentes en dicho evento, entre las diferentes presentaciones aparte de la actuación estelar de Megadeth, estarán Katatonia, Manowar, Paradise Lost y Deep Purple, entre otros.

El festival dará inicio el sábado 14 de marzo, pero Megadeth estará explotando el escenario del Foro Pegaso de Toluca el domingo 15 de dicho mes.

La banda regresa a México tras la recuperación de su líder y vocalista Dave Mustaine después de la fuerte lucha que enfrentó contra el cáncer, a través de las redes sociales Megadeth confirmó su asistencia con un post.

“México!! We will be performing at the HELL AND HEAVEN METAL FEST on March 15 at Foro Pegaso in Toluca! Tickets are on sale now at hellandheavenfest.com. ¡Nos vemos ahí!”, expresaron.

Los boletos ya están disponibles.

