Maria Victoria recibe homenaje y canta en el Festival Mundial del Bolero

La música de bolero y la vida de la cantante Maria Victoria han estado unidas a lo largo de las décadas y una se ha nutrido de la otra y este fin de semana el público festejó a ambas.

El Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” vio regresar a una de sus hijas predilectas, Maria Victoria quien llegó para ser homenajeada por sus 70 años de carrera ininterrumpida en el marco del Festival Mundial del Bolero que por cuarto año consecutivo lo impulsa el cantante Rodrigo de la Cadena.

A su llegada al recinto ubicado en la calle de Donceles en el Centro Histórico, Victoria lo hizo como tienen acostumbrado a su público, derrochando elegancia y belleza, como si por ella no pasaran los años, conservando aquel cuerpo que enamoró a miles desde la década de los 60.

Vestida con un ceñido vestido de lentejuela negro, la también actriz agradeció que aún se le siga considerando para homenajes y detalló que aunque le han hecho varios a lo largo de su carrera, el del Teatro de la Ciudad era muy importante.

“Me siento honrada por muchas cosas, principalmente porque me lo están dando personas que aman y luchan por el bolero, un género que tanto me ha dado a mi y a lu carrera, además está vez me toca cantar y eso lo hace aún más especial.

La cantante se subió al escenario tras la participación de cantantes como Astrid Hadad y Antonio de Carlo y tras dar unas breves y emotivas palabras dio muestra de que a sus 86 años conserva esa voz que la dio a conocer.

La cantante interpretó uno de sus grandes éxitos “Cuidadito”, mismo que al inicio los presentes escuchaban con detenimiento y que minutos más tarde la acogotaron al unísono.

María Victoria habló sobre la importancia de que festivales como este siga manteniéndose, ya que dijo es parte de la cultura y obligación de los músicos conservarla.

“Es un género que tanto nos ha dado como mexicanos y que tantas estrellas lo han acogido, que es importante no dejar que muera y hacer que se mantenga y siga vivo. Es importante que este Festival del Bolero se siga haciendo año con año para que el interés por este género se despierte en las nuevas generaciones”, añadió.

El festival que se desarrolla en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris" para conmemorar 100 años de existencia del bolero a nivel mundial, participarán más de 50 artistas provenientes de 10 países.

