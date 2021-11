María José y Gian Marco, agradecidos por ser unos sobreviviente de la pandemia

Dentro de lo que ha significado la pandemia del Covid-19 a casi dos años de su inicio, la cantante María José rescata las lecciones que le ha dejado la contingencia y que de cierta forma la hacen mejor persona.



"Agradezco como no tienes una idea que haya pasado este año y medio así, lo que yo he aprendido, lo que yo he valorado, las bendiciones que he recibido las oportunidades de trabajo que recibí también durante este tiempo fueron muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados y que te hacen pensar en que no todo el tiempo vas a estar de la manera más cómoda y haciendo lo que siempre haces", dice en entrevista.



"Sólo tengo extremadamente mil agradecimientos de todo este proceso aprendido y de que creo yo que me ha hecho por lo menos un granito más de mejor ser humano", apunta.



Algo que también le dejó la situación actual es nueva música y en ese sentido una colaboración como la que recientemente hizo con Gian Marco del tema "No va a ser fácil" que ya había sido lanzado anteriormente por el peruano pero ahora está disponible en plataformas digitales con ambas voces.



Para Gian Marco también ha sido una temporada de aprendizajes, por ejemplo de nunca dar las cosas por sentado y valorar el ser un sobreviviente de la pandemia.



"Somos sobrevivientes porque las noticias que hemos escuchado diariamente en estos casi dos años es que se han muerto cientos de miles. Somos sobrevivientes de una pandemia y hay que continuar la vida, proteger a los nuestros y seguir", dice a EL UNIVERSAL.



En "No va a ser fácil" los cantantes hablan de desamor pero con un ritmo que invita al público a la fiesta y esperan que así tomen la canción.



"(Tiene) un ritmo muy alegre, arreglos deliciosos que te ponen de buenas, que a pesar de que habla de desilusión te pone de buenas porque el arreglo y todo lo que estás escuchando te hace pararte y ponerte a bailar", explica María José.

rad